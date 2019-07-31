諾獎得主席勒：經濟過熱 聯準會本月應該升息

美國經濟正好、股市走高，諾貝爾獎得主席勒 (Robert Shiller) 對聯準會的建議，與總統川普完全不同，他認為聯準會應該升息 1 碼，而不是降息。

席勒說，目前失業率仍然很低，經濟偏熱，在本次會議上，官員應該很容易決定繼續收縮，再升息 1 碼，為經濟降溫。

席勒肯定聯準會為應對經濟與市場，完成了出色的工作，但是現在看不出降息的理由。

他表示，雖然通膨低於目標，但並沒有低很多，目標值是 2%，通膨為 1.5%。

相較之下，股市狂飆，經濟有過熱之虞。標普 500 指數突破 3000 點，美股 3 大指數過去 7 個月中，有 6 個月上揚，自去年聖誕節前的低點計算，標普及道瓊已至少回彈 25%，那斯達克上揚近 35%。

席勒指出，這樣的強升有可能伴隨足以載入史冊的大跌。自 2016 年以來，他一直在比較當前牛市與 1929 年的相似之處—目前股票更貴了，他不確定降息能否阻止潛在的崩盤。

席勒說，聯準會在 1929 年股市崩盤前就已經升息了，他們擔心資產泡沫過高，希望冷卻它。但是最終未能有效降溫，並出現災難性的崩跌。

他認為，目前未見到經濟衰退跡象，因此股市還可能走高，但是聯準會過於寬鬆的結果，可能恰恰為未來痛苦的崩潰奠下基礎。

席勒表示，政治力傷害經濟的例子太多了，後果可能還需要一段時間才會出現，但最終這是個可能帶來災難的巨大風險。