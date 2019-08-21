諾貝爾獎得主席勒：降息恐間接導致經濟衰退

美中貿易戰打得難分難解，國際局勢動盪之際，諾貝爾經濟學獎得主席勒 (Robert Shiller)表示並不認同聯準會 (Fed) 七月份降息，他認為這波降息更會對股市造成重傷，間接導致經濟衰退。

席勒表示，降息會使得投資人開始產生經濟衰退的隱憂，市場情緒出現恐慌的心理影響，反而可能引發另一波股市動盪。

聯準會在全球經濟不穩定下，決議在上個月透過降息來刺激美國經濟，這也是自 2008 年金融危機以來，聯準會首次降息，將基準利率降了 1 碼，落在 2% 至 2.25% 之間。

Fed 主席鮑爾降息申明：「鑒於目前全球發展對經濟前景，和日漸趨緩的通膨壓力影響決定降息」，鮑爾並表示願意在必要時，進一步降低借貸成本。

其實早在 7 月份時，席勒就曾建議聯準會升息 1 碼，而非降息，他認為，目前未見到經濟衰退跡象，因此股市還可能走高。

席勒更補充說，聯準會在金融危機後，將基準利率調降至 0% 到 0.25% 時，市場情緒也跟著受打擊，席勒並不認同 Fed 當時降息至零利率。

目前芝商所 FedWatch 預計，聯準會將在 9 月份貨幣會議上降息 1 碼的機率為 96.2%，美國總統川普也一直在敦促央行主席鮑爾降息。

FedWatch 工具 (圖片: 芝商所)

自從聯準會在 7 月底降息後，8 月份的全球金融市場一直處於動蕩之中，殖利率倒掛之外，股市大跌，道瓊平均工業指數，在上週三經歷了今年度以來的最大跌幅，下跌了 800 點。