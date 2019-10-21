AMD逆襲！新一代Ryzen 9 3950X性能跑分超越英特爾i9-10980XE

隨著 AMD (AMD-US) 即將推出新的主流級的 16 核心 Ryzen 9 3950X 和 Threadripper 處理器，對英特爾 (INTC-US) 的衝擊也越加明顯。根據《3DMark》的跑分測試顯示，Ryzen 9 3950X 處理器性能測試成績勝過英特爾核心 i9-10980XE 的成績，AMD 在處理器綜合性能上領先超過 24%，並且超越了 99% 的測試結果。

AMD Ryzen 9 3950X 的物理成績為 32082 分，Ryzen 9 3950X 擁有超過 16 個核心，超頻也相當高，超過 3.7GHz，一般基準為 3.5GHz，動態加速最高達 4.7GHz，同時擁有 72MB 緩存。

AMD Ryzen 9 3950X 的物理成績為 32082 分 (圖片：tweaktown)

而英特爾核心 i9-10980XE 在華碩 WS X299 SAGE 平台的測試中獲得 25838 分，遠低於 AMD 主流的 16 核。處理器啟用 Turbo Boost 最高達到 4.8GHz。

英特爾核心 i9-10980XE 的成績為 25838 分 (圖片：tweaktown)

在新一代處理器市場競爭中，英特爾似乎處於下風。測試的結果顯示 AMD 的 Ryzen 9 3950X 雖採用 16 核心 32 線程，低於 Intel Core i9-10980XE 的 18 核心 36 線程，但在其他方面，像是架構、製成等，優於英特爾的情況下，AMD Ryzen 9 3950X 的綜合表現超越英特爾的旗艦版處理器，也是相差幅度最大的一次。

外媒指出，AMD Ryzen 9 3950X 目前仍在測試階段，如果該公司採用更好的超頻記憶體來進行運算測試，成績可能再提升 8-12%，AMD 與英特爾在測試成績中有著顯著的差距，顯現出近年來 AMD 致力提升處理器架構上已逐漸反映在綜合的效能上。

而相對 AMD 來說，英特爾仍維持在 14 奈米製程，處理器架構也未見重大改革，即使多核心與多功耗，效能表現已不如 AMD。這似乎也證明了 AMD 正處在正確的軌道上，外媒認為，如果 AMD 持續發展自家處理器性能，新的 Threadripper 晶片將會是一代王者。