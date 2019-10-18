〈財報〉雷諾下調Q3獲利前景 引發股價重挫12%

法國雷諾汽車 (Renault SA) 週五 (18 日) 表示，疲軟的經濟為汽車銷量帶來沈重壓力，加上嚴格的汽車排放標準耗費企業成本開發，因此將下調該公司營收與獲利前景，雷諾今日股價重挫近 12%，創下去年以來最大跌幅。

截至週五 (18 日) 晚間 8 時許，雷諾股價下跌 12.31%，暫報 48.10 美元。

(圖：Investing.com)

由於研發支出提升，以及阿根廷、土耳其等新興市場銷量不佳，迫使雷諾下修今年財測展望，雷諾股價週五 (18 日) 創下前任執行長 Carlos Ghosn 去年被捕後的最大單日跌幅。

然而事實上不止雷諾，今年整個歐洲的汽車銷量皆不甚樂觀。根據歐洲汽車製造商協會 (EAMA) 本週表示，截至今年 9 月，汽車銷售下滑幅度共達 1.6% 至 1210 萬輛。

儘管 2019 年 9 月歐洲汽車銷量成長率達 14.5%，不過今年截至 9 月，歐洲汽車銷量共下滑 1.6%(圖：EMMA)

Evercore ISI 分析師 Arndt Ellinghorst 於報告中表示，在雷諾與合作夥伴日產汽車 (Nissan) 內部出現嚴重動蕩之際發布盈利預警，可能進一步加劇投資者的擔憂情緒。

標準普爾 (Standard＆Poor) 週五 (18 日) 將日產汽車評級下調至負面，稱在北美與中國等主要市場銷售依舊疲軟之下，未來兩年，全球汽車產業可能面臨充滿挑戰的競爭環境。

雷諾計劃在下週發布季度銷售報告，預計今年營收將下滑 3 至 4％，集團利潤率約為 5％，低於此前預期的 6％。該公司此前預計第三季銷售額將接近去年水平。

雷諾表示，儘管第三季銷售額下滑，但其與現金流量在下半年應該還是維持正數，不過這不包含全年表現。

雷諾在今年上半年受到日產汽車的低迷業績打擊，Jefferies 分析師 Philippe Houchois 認為，雷諾將大幅消減股息，並考慮出售包含日產股票在內的資產，來維護該公司的資產負債表。

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