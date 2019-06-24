日產汽車明表決董事會改革 FCA、雷諾重啟合併案有譜？

日產汽車 (7201-JP) 明 (25) 日將舉行股東年會，就董事會改革進行表決，這對於飛雅特克萊斯勒汽車聯盟 (FCAU-US) 與法國雷諾汽車 (RENA-FR) 是否恢復合併案來說，為一關鍵決定。知情人士表示，三家公司的高管皆對這筆交易抱持開放態度，重啟合併案似乎有望。

據了解，日產汽車股東週二將於股東年會上，投票表決是否對日本公司董事會進行改革。若批准，日產將擁有多數的獨立董事，雷諾認為他們可能更願意審查有關戰略優勢的協議，而不是透過衝突解決。

雷諾相關人士表示，雷諾對於日產股東年會的結果樂觀以對，並表示這對與 FCA 的合併案來說會是一大進展。雷諾董事長 Jean-Dominique Senard 將前往日本橫濱參與會議，並和法國總統馬克宏一同參與聚會。

FCA 本月初撤回日前雷諾汽車提議的併購案，原因在於身為雷諾汽車最大股東的法國政府介入，要求此項合併協議必須符合雷諾 - 日產聯盟的利益，日產最初不願意支持合併，是因為認為一旦合併，該公司在聯盟中地位會因此被削弱。

本月初，知情人士透露，日產汽車希望雷諾削減 43.4% 的日產股份，以換取對雷諾與 FCA 合併案的支持。

目前三家公司的高管皆表示，對於重新達成這筆交易抱持開放態度，但同時警告，施加在彼此身上的其他條件可能阻礙重啟討論的進展。

FCA 董事長 John Elkann 先前指責法國政府為導致合併案破局的罪魁禍首，近期與執行長 Mike Manle 公開表示，仍願意與潛在的合作夥伴談話。

FCA 與雷諾的合併案預計能創造出全球第三大汽車製造聯盟，透過共享汽車工程以及在採購研發方面的合作，每年估將省下超過 50 億歐元的成本。

行業分析師表示，汽車業務的周期性特徵加上全球排放標準的成本高昂，可能造成未來一年的銷售下滑，因此預計合併的邏輯維持不變。