董事會政變 雷諾日產三菱汽車聯盟高層走馬換將

由於雷諾前執行長 Carlos Ghosn 遭罷免的影響，繼續破壞全球最大汽車製造聯盟的穩定性，雷諾汽車在不到一年的時間內第二次更換了 CEO。

雷諾週五 (11 日) 宣布，自 Ghosn 於 2018 年 11 月下台以來一直領導該公司的 Thierry Bolloré 將立即離職。它的全球合作夥伴日產汽車，也於本週稍早時任命了一位新 CEO。

雷諾發表聲明指出，Clotilde Delbos 將出任 CEO，直到找到 Bolloré 的永久替代者。

Bolloré 的去職也不平靜。週四 (10 日)，隨著他被驅逐的謠言紛至沓來，他在接受法國報紙《迴聲報》(Les Echos) 的採訪時譴責反對他的舉動是「政變」。他說：「發生這種事件的殘酷性和完全意料之外的本質讓人震驚。」

這兩家公司的前董事長 Ghosn 去年在日本被捕，被指控犯有財務不當行為，Bolloré 是一系列退出日產汽車和雷諾汽車的最新高管。

（圖: AFP）

Bolloré 和西川的去職對該聯盟而言是艱難的一年，該聯盟還包括三菱汽車在內。飛雅特克萊斯勒 (FCAU-US) 提出對雷諾的收購提議在 6 月雷諾最大股東法國政府扯後腿之後便告失敗。

同時，日產因銷售疲軟和獲利暴跌而受到抨擊。該公司 7 月宣布計劃裁減約 12500 個職位，並在 2022 財年底時將產品陣容減少至少 10%。

Ghosn 目前在東京被軟禁，他在東京面臨財務不當行為的指控，還有指控他低報收入多年，並濫用地位透過將個人投資損失轉移給日產汽車。他否認對他的這些指控，聲稱對與雷諾合併的恐懼導致日產倒戈並導致其下台。

與它們的競爭對手一樣，雷諾和日產正面臨全球汽車市場放緩以及尋找開發更潔淨汽車資源的巨大壓力。