傳匯豐擬縮減美、英、德、法等國的股票交易業務

據《彭博社》報導，有知情人士指出，在匯豐控股 (0005-HK) 臨時行政總裁祈耀年 (Noel Quinn) 的成本縮減計劃當中，匯豐可能將從部分西方已開發市場撤出部分股票交易業務。

知情人士表示，匯豐可能削減法國、德國、美國和英國的股票銷售和交易業務規模。不過，匯豐在亞洲的股票業務不受此次評估的影響。

面對利率下降、英國脫歐和長期貿易戰所帶來的不確定之下，全球市場環境更為複雜且有挑戰性，摩根大通 (JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 等銀行皆下調了 2019 年的獲利預期，主因是在於全球各國央行為應對全球成長放緩而進行的寬鬆貨幣政策。

匯豐臨時執行長祈耀年在上任不久後，即決定進行全面成本控制計劃，在先前，有消息指出為削減成本，滙豐可能將裁員多達 1 萬名員工，且主要以高薪資的職位為主。在這項計畫當中，匯豐也計畫同德意志銀行在內等歐洲企業一起退出西方股票市場。

一位知情人士說，匯豐可能因此在紐約地區裁員約 45 人。倫敦地區匯豐銀行則拒絕發表評論。有報導指出，匯豐正在評估全球股票銷售和交易業務。

匯豐去年全球股票業務營收為 12 億美元，較 2017 年縮減了 7600 萬美元。這與其固定收益、貨幣和大宗商品部門的 53 億美元營收入相形見絀。

股票業務歸屬於匯豐的全球銀行和市場業務部門 (GBM)， 該銀行表示，由於歷史上較低的波動性以及外匯和股票利差的壓縮，上半年 GBM 的營收下跌了 3%。

(本文不開放合作媒體轉載)