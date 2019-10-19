英國國會通過「致命」修正案 強生須依法向歐盟延遲脫歐

英國國會週六 (19 日) 以 322 票對 306 票通過修正動議 A，該修正案要求在相關脫歐立法施行後，才能放行新版脫歐協議，首相強生 ( (Boris Johnson) ) 須依法向歐盟延遲脫歐。

英國迎來超級星期六，英國下議院首度在週六開會，英國國會週六以 322 票對 306 票通過一個至關重要的「致命」修正案，即「修正動議 A」。

該修正動議 A 由前保守黨議員萊特文 (Oliver Letwin) 提出，若英國無法在 10 月 31 日完成立法，就必須依法將脫歐時程延後，在立法生效之前，不會批准英國首相強生與歐盟的脫歐協議，新版協議形同出局。

儘管強生之前誓言要在 10 月 31 日前完成脫歐，但由於該修正案通過後自動觸發英國下議院 9 月 4 日通過的「班恩法案」 (the Benn Act) ，將迫使英國首相強生必須依法，進一步延長 10 月 31 日脫歐大限至 1 月 31 日。

根據「班恩法案」，強生必須在倫敦時間週六下午 11:00 之前發函向歐盟要求延期，強生將如何規避這項法律要求仍待觀察。

強生對此表示：「實際上，舉行有意義 (脫歐協議) 投票的機會已被 (英國國會) 放棄了。」他補充道：「我不會與歐盟談判延期，法律也不會強迫我如此。」

市場人士認為，強生可以先寄出申請延遲信，再寄出第二封信表示「請忽略上一封的提議」，這樣繼符合法律規定也不用延後脫歐，加上，英國若趕在 10 月 31 日完成立法，10 月 31 日仍有機會如期脫歐。