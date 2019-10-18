日本10月例行經濟報告：「景氣正以緩慢步調恢復當中」

日本政府在週五 (18 日) 下午，公布了 10 月份的例行經濟報告。由於在雇用、個人消費，還有設備投資等方面，都持續維持著穩定表現，日本政府在報告中提到「景氣正以緩慢的步調恢復當中」。

然而，受到美中貿易戰與中國經濟低迷影響，日本在出口及製造方面都遭到波及，整體判斷也從原本的「以出口方面為主，持續出現疲軟的現象」，下修為「以出口方面為主，長時期出現疲軟的現象」。這也是近 5 個月以來，首度在相關看法上作出下修。

日本國內景氣方面，根據日本內閣府在 10 月 7 日所公布的 8 月景氣動向指數 (CI)，從指數的演變來看，日本內閣府在景氣的評估上，調整為狀況最差的「惡化」。這是日本近 4 個月來又再度出現「惡化」的情形，也反映出日本在 10 月的消費稅調整前，景氣上的停滯感較先前顯得更加強烈。

不過，在 10 月份的例行經濟報告中，仍出現「恢復」的字眼，則是因為支撐日本內需的雇用與個人消費仍然穩固。在企業生產方面，雖然在看法上認為「以製造業為主，在態度上持續趨於謹慎」較先前看法出現下修。不過在雇用情形方面認為「出現確實的改善」，個人消費也「正在恢復」，維持與先前相同意見。

19 號颱風哈吉貝重創日本。(圖片：AFP)

未來展望方面，貿易問題、中國經濟動向、英國脫歐等來自國外的風險，還有日本 10 月起調升消費稅、19 號颱風哈吉貝等重創日本的天然災害，對於日本經濟所造成的影響，也認為需要持續觀察。

在國外景氣方面，日本政府則認為「整體來說有緩慢的恢復當中，不過在亞洲與歐洲當中有氣勢較弱的情形」，在看法上連續 3 個月沒有改變。若以國家及地區來看，也與上月的意見相同。