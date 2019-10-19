敦促蘋果恢復香港地圖APP 美國參眾議員：庫克別成北京共謀

香港反送中事件延燒，港民示威抗議爆發警民激烈衝突，「HKmap.live 即時地圖」遭蘋果 (AAP-US) 下架，引發週五 (18 日) 美國參眾兩院議員痛批，蘋果是應中國政府要求，對香港地圖應用程式進行審查。

「HKmap.live 即時地圖」應用程式是一款能追蹤香港警察及示威活動位置，蘋果以危害執法人員和香港居民，威脅到了公共安全為由下架。

美國參眾兩院議員週五致信蘋果 CEO 庫克信中寫道：「蘋果上週採納中國政府意見，下架香港地圖 APP 的決定令人深感憂慮，敦促蘋果易轍改弦，證明蘋果將價值觀置於市場准入之上，並與在香港為基本權利和尊嚴而戰的民眾站在一起。

內容還提到：「你曾公開表示，希望與中國領導人合作實現變革，而非袖手旁觀對他們進行批判。我們也相信，外交和貿易可以使力量民主化。但當一個專制政府拒絕改變，或反倒變本加厲時，所稱的合作就會變成共謀。」

這封信是由參議員 Ted Cruz (共和黨)、Ron Wyden (民主黨)、Tom Cotton (共和黨) 和 Marco Rubio (共和黨)，以及眾議員 Alexandria Ocasio-Cortez (民主黨 - 紐約)、Mike Gallagher (共和黨 - 維吉尼亞州) 和 Tom Malinowski (民主黨 - 新澤西州) 代表聯合署名。

東西方長袖善舞的蘋果 CEO 庫克早前解釋，國家和國際爭論將持續，但爭論不能影響事實，遭違法惡意利用的爭議地圖徹底審查，相信能保護蘋果用戶。

蘋果庫克從不諱言，中國市場的重要性，除了下架爭議地圖 APP 之外，港版 iPhone 隱藏中華民國 (R.O.C) 國旗表情符號。

2018 年蘋果 2656 億美元的總營收中，大中華地區營收有 510 億美元。蘋果每年生產 2 億多部 iPhone 供應鏈也主要位於中國。