日本9月核心CPI年增0.3% 創下近2年半來新低

日本總務省週五 (18 日) 公布 9 月全國消費者物價指數 CPI，在去除生鮮食品後的核心 CPI 為 101.6，較去年同期上揚 0.3%，是自 2017 年 4 月以來的最低水準。

生鮮之外的零嘴食品等價格出現上揚，拉抬了指數表現，使 CPI 仍連續 33 個月上揚。另一方面，汽油等能源價格及行動電話通訊費用的減少，則對物價的上升帶來阻力。

根據路透社在事前所作的調查，民間預測的核心 CPI 上揚率也同為 0.3%，與實際情況相同。

(圖片：翻攝自日本總務省官網)

對於這樣的調查結果，日本總務省的官員表示「在成長上雖然趨緩，但仍朝著正向推移，依舊持續著緩慢的上升傾向」，在看法上與上月相同。

外食業者由於人事費用的增加，對物價的上揚帶來貢獻。吸塵器等家庭耐久財也同樣出現上升。

核心 CPI 的上揚率較上 (8) 月的 0.5% 有所衰退，能源類的汽油及都市天然氣的價格下降幅度擴大，還有日本主要行動電話業者自今年 6 月開始調降費率，都是造成這樣結果的主因。

在不含生鮮食品的總合指數當中，共有 297 項查價項目出現上升，而下滑的有 168 項，持平的有 58 項。

另外，不含生鮮及能源的超核 CPI 指數為 101.7，較去年同期上揚 0.5%。包含生鮮的全物價指數為 101.9，較去年同期上揚 0.2%。