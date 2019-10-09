日本9月工具機訂單年減35% 連12個月呈現衰退

日本工具機工業會 (JMTBA) 週三 (9 日) 公布了 9 月工具機訂單初值，年增率出現大減 35.5% 至 989.56 億日圓，這是日本工具機訂單連續第 12 個月年增率呈現衰退。

而 2019 年 1 至 9 月的累計工具機訂單金額，則較去年同期減少 31.1% 至 9706.47 億日圓。

在訂單細項方面，日本出口國外的工具機訂單較去年同期大減 40.6% 至 529.07 億日圓，而販售至日本國內的工具機訂單，則較去年同期減少 28.5% 至 460.49 億日圓，顯示日本國內、外的工具機需求，基本上仍維持著減少的走向。

日本工具機訂單連 2 月跌破榮枯線 歐美市場也呈現衰退。(圖片：AFP)

在 9 月份的訂單走向方面，JMTBA 表示，由於 9 月是日本上半年度的最後一個月份，依往年表現來看，訂單金額都有高於 8 月的傾向，但即使有這樣的季節性因素拉抬，9 月日本工具機訂單表現仍是相當低迷。

此外，由於日本工具機的訂單金額，已連續兩個月低於 1000 億日圓這條榮枯線，未來的前景發展在短時間內仍無法樂觀看待。

另外，在直接受到美中貿易戰影響的外需方面，與上 (8) 月相比的增加幅度仍停留在 3.8% 的低水準。而不光是在中國等亞洲國家，從 8 月就觀察到衰退情形的北美與歐洲市場，也有可能持續出現減少。