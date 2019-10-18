全球的油輪運價持續高騰，在今年 9 月底時，美國以涉及伊朗原油非法載運為由，將中國的大型海運公司列入制裁名單。另外，中東緊張局勢升溫，也都是造成油輪運價上揚的原因。也由於能源需求量大的冬天即將來臨，市場上的一般看法也都認為油輪運價會持續走強。

根據《日本經濟新聞》週五 (18 日) 報導，航行中東至遠東區間的巨型油輪 (VLCC)，參考 10 月 17 日的世界油輪運價數 (WS)，已經來到 140 左右。經過換算之後，船隻的每天使用成本約達 11 萬美元左右。和 9 月底時相比，約為當時的 2 倍水準。而在美國宣布實施制裁的 9 月 25 日時，則約在 3 萬 5000 美元左右。

在今年的 9 月 25 日，美國以涉及伊朗原油的非法運送為理由，將中國最大的航運企業「中遠集團」列入制裁名單。有來自海運業界的人士表示，中遠集團的巨型油輪船隊，從規模來看在全球數一數二。即使目前對於美國的制裁範圍仍不明朗，許多業者都紛紛尋找其他船運公司來進行替代輸運。

油輪運價持續狂飆 這個冬天可能創下近年新高。(圖片：AFP)

今年 6 月在荷姆茲海峽附近發生油輪攻擊事件，還有沙烏地阿拉伯的產油設施也在 9 月時遭受攻擊，都造成中東的緊張局勢升溫。另外在 10 月 11 日時，也傳出有伊朗油輪在紅海航行途中，遭到火箭擊中而爆炸起火。有日本的大型海運業者表示，種種的潛在風險也都是造成行情上揚的背後因素。

另外，聯合國的國際海事組織 (IMO) 規定，在 2019 年秋天之後，燃料含硫量有義務減為目前的 1/7。多數的巨型油輪雖都裝有脫硫設備，但船隻上若沒有合乎規定的設備，則需花費約 1 個月以上的時間來改裝。

寒冬即將來臨，對於油料等燃料需求也將隨之增加。有日本大型海運業者表示，雖然多少會受到美國等國家的政治動向影響，但這個冬天的油輪運價應該會比過去幾年都還要高出不少。