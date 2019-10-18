參訪日月光半導體 蔡英文：台灣是半導體業最佳投資地點

總統蔡英文今 (18) 日上午參訪日月光投控 (3711-TW) 旗下日月光半導體時表示，台灣近來在產業政策上最關注的兩個重點，是希望企業加碼投資臺灣、及產業持續升級轉型，與業界重要領導人也有共識，認為台灣是半導體業最佳投資地點，盼透過國內半導體產業的發展與日月光的經驗，讓這些計畫進一步在台落實，創造更多就業機會。

蔡英文致詞時表示，半導體業是台灣最重要的產業之一，去年產值已達到新台幣 2.6 兆元，也創造許多就業機會，她並說，日月光在高雄深耕且成長茁壯，未來 10 年都還是會以台灣為最重要的基地，她對此表達感謝，相信這對台灣經濟發展與人民就業，都是非常重要的。

蔡英文指出，台灣近來在產業政策上最關注兩個重點，第一，希望大都能加碼投資台灣，政府與半導體業重要領導人座談時都有共識，認為在半導體產業上，台灣是最佳投資地點，且政府也會持續改善投資環境，並積極解決業界所面臨的困難，讓這個標竿型產業能繼續茁壯，也讓企業能續加碼投資台灣。

蔡英文說，第二則是希望產業持續升級轉型。台灣產業從一般的製造生產走向自動化，現在政府希望能從自動化走到數位化，再從數位化邁向智慧化。她相信，日月光一定有很多的經驗可與大家分享，如何讓高科技計畫可進一步在台灣落實。

蔡英文認為，日月光佈局智慧製造，大幅提高生產效率，這與下一世代的產業發展，如 5G、「5 加 2 產業創新計畫」等，都非常相關，相信日月光未來也能成為全球最大的領導廠商。