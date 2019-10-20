〈工業技術資訊月刊〉楊育民　投入精準醫療 推動生醫接軌國際

生技製藥產業始終以前瞻研發，屢屢帶給世人驚嘆與希望。一位來自台灣的控制工程專家，卻讓全球歷史最悠久的默克藥廠也服氣，邀他協助邁向自動化新紀元！工研院新科院士楊育民以獨特管理思維，舉重若輕、克服跨域難題，更擔任羅氏全球技術營運總裁，是至今曾任國際藥廠最高職務的華裔專業經理人。

美國 AbGenomics 新藥公司 董事長／前瑞士羅氏藥廠 全球技術營運總裁 楊育民

楊育民擔任羅氏（Roche）全球技術營運總裁期間，全球 23 個工廠、1 萬 5 千多名員工全歸他管轄。近年來，他積極投入免疫細胞療法，專注精準醫療領域，為台灣培育生醫技術與人才，協助台灣與世界最新生技趨勢接軌，被譽為「生技界的張忠謀」。

令人出乎意料的是，楊育民這位生技界國際級的人物，其實是電子科技與工程背景出身！很少台灣人在國際藥廠位居要職，而更少人能像他一樣，在電子科技與工程領域，與轉換跑道投入的生技製藥領域，均取得巨大的成功。

跨領域虛心學習 電機博士生技巨頭

交大電子工程系畢業，美國俄亥俄州立大學電機博士，楊育民畢業後進入奇異電機（GE）負責工廠自動化，一路做到全球汽車照明工程負責人的位置。1992 年，美國默克大藥廠（Merck）想在全球藥廠導入自動化，主動找上楊育民，這是楊育民第一次嘗試跨域合作，不僅將藥廠自動化的任務完美達成，其後更擔任營運供應鏈副總裁及亞太製造營運副總裁。

「轉換跑道時，必須謹記要老實坦承自己不懂的事，」楊育民回憶起當初剛進默克的情景，他大方地向新同事承認自己在製藥產業上一竅不通，並虛心請教、學習；相對地，他也向大家分享自己在工業自動化的專業知識，讓彼此都能迅速成長。

2003 年，生技產業龍頭公司基因科技（Genentech）出手挖角，楊育民再度從製藥產業轉換跑道到生技公司擔任營運副總裁。在楊育民妙手調整下，基因科技產值在 5 年內成長 400%，更自創堪比半導體界摩爾定律的「楊氏定律」：每公升單株抗體的產量，大約每 4 年會提升 1 倍。也因為成效卓然，2009 年，全球最大的生技公司羅氏集團以 468 億美元的高價併購了基因科技，楊育民被擢升為全球技術營運總裁，在美國與瑞士羅氏總部都有辦公室，從此成為在兩地往返的「空中飛人」。

「通常都是被併購的人換工作，結果我卻留了下來，」楊育民語氣輕鬆，聽起來像是一句玩笑話，但不難聽出，讓基因科技帶著豐厚嫁妝嫁入好人家，是楊育民職涯生命中極具意義的一件事。

獨創楊氏管理學 活用控制系統管理組織

楊育民的管理哲學，其實是來自他的本行：控制工程。他回憶自己在學生時代，就對機器人情有獨鍾，他的博士論文題目就是研究自走機器人控制系統，而他對自動控制系統的熱情甚至超越了技術，成為獨樹一格的「楊氏管理哲學」。

楊育民認為，「公司就像一個控制系統，每個部門彼此連結，要能了解這個系統，就必須要有好的感應器，採集到最真實的回饋。」因此，即便再忙，他還是堅持到全球各處工廠巡視。在他看來，一個優秀的組織，必須無私、誠實、透明的溝通。

「同一個問題，我至少會問 5 次 Why？」楊育民也透露，生技產業的產品週期長達 10 年以上，能夠修正錯誤、不斷縮短學習曲線，系統性地累積知識與能力的公司，才能與對手拉開距離，保持領先。許多企業花費大幅人力物力，卻只是解決不斷重複出現的問題，要避免落入這般套路，他一定要追根究柢、連環追問，「問到對方答不出來時，真正的問題就浮現出來了。」

楊育民用人也有一套，第一是熱忱溝通、第二是人才開發和領導。他重視員工的熱情與專注力，親自看員工的履歷與背景調查，他掌管基因科技不到 1 年，底下的一線主管幾乎全數換人，在他麾下工作雖然辛苦，但如今放眼美國一線藥廠高階經理人，半數以上都曾與楊育民一起並肩作戰。

楊育民（右）任職羅氏藥廠全球技術營運總裁期間，為美國羅氏藥廠建成全球最大的蛋白質藥廠。 （楊育民董事長提供）

回饋家鄉熱情不減 為台灣生技無私付出

即便躋身羅氏集團全球決策小組，叱吒全球生技業，楊育民依然心繫台灣生技業的發展。2007 年，他應前中央研究院院長翁啟惠之邀，居中奔走牽線，促成基因科技技轉愛滋新藥給台灣廠商。儘管幾經波折，此新藥於 2018 年獲得美國食藥局（Food and Drug Administration；FDA）核准上市，成為台灣首個 FDA 核准的蛋白質新藥，楊育民初期協助功不可沒。

在羅氏藥廠的工作雖然繁重，楊育民仍然持續投入台灣生技，不但長期擔任「行政院生技產業策略諮議委員會」（Bio Taiwan Committee；BTC）委員，也是國家級投資公司台杉投資管理董事，及生物科技基金操盤人，矢志將台灣生技產業帶上世界版圖。

「一場生技業的完美風暴（Perfect Storm）即將到來，」楊育民興奮地表示，這幾年美國中小型新創生技公司如雨後春筍冒出，基因療法、幹細胞療法等多樣生醫技術相繼問世，在物聯網、大數據等新興科技的推波助瀾下，新藥型態可說是百花齊放。

完美風暴當前，他更親身投入製藥新創公司，與旅美學人加州柏克萊大學蕭世嘉博士共同創辦育世博生技公司，專攻免疫細胞療法，目前已經完成 B 輪投資，陸續有多項藥品進入臨床試驗；此外，楊育民也應美國新創公司 Juno Therapeutics 之邀，擔任執行副總裁，這家全球前四大免疫細胞療法公司從病人的血液中分離出免疫細胞，運用基因工程改造細胞後，重新注入病人體內，可精準辨識並消滅癌細胞。「過去 40 年，人類一直無法征服癌症，但在未來 10 年，人類可能找到方法，與致命癌症共存，」楊育民充滿信心地說。

在他看來，台灣的科技與生物醫學人才都非常優秀，加上努力的工作態度，絕對有在國際舞台一較高下的能力。此番獲頒工研院院士，楊育民期待「台灣生技產業年年創新升級，工研院持續技轉新創，強化台灣產業競爭力；組織領導人不僅在技術領域，還能在管理上發揮卓越才能，加速生醫與電子資訊業的整合，積極培養跨領域人才，成就下一世代支撐國家經濟的產業棟樑。」

楊育民（後排右 5）與美國矽谷 Adheren 生技公司創辦人蕭世嘉（後排右 4）共同創辦製藥新創「育世博生技公司」，專攻免疫細胞療法。後排左 3 為中研院院士陳鈴津、後排左 4 為育世博董事吳淑娥博士。（楊育民董事長提供）

楊育民（左 1）長期擔任「行政院生技產業策略諮議委員會」委員，矢志將台灣生技產業帶上世界版圖。左 3 為委員會主席、行政院政務委員吳政忠。（楊育民董事長提供）

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 334 期 2019 年 10 月號，未經授權不得轉載。