研勤推人臉辨識出缺勤系統 獲中彰投中小企業導入

行車記錄器 PAPAGO! 大廠研勤 (3632-TW) 今 (19) 日宣布，啟動智能區塊鏈薪資差勤服務平台－微笑帕卡，董事長簡良益指出，透過 AI 人臉辨識軟體完成勞工出缺勤紀錄，並結合多項功能，能降低勞資糾紛，目前已獲台中、彰化、南投中部等 3 縣市中小型企業導入。

研勤表示，「PAKKA 人臉考勤系統」是公司開發的第一項 AI 人臉辨識軟體產品，在集團旗下各子公司與轉投資啤酒事業「掌門精釀啤酒」全球門市導入使用。

研勤指出，「微笑帕卡」可精準掌握員工實際出缺勤狀況外，也能配合勞基法法規即時修正，並將考勤紀錄以數位化方式儲存、自動計算工時。

簡易直覺性操作介面與採月租方案，不僅大幅撙節企業支付考勤所需耗材、儲存、調閱等時間經濟成本，同時因差勤資料無法竄改，更能保障勞資雙方權益，降低勞資糾紛。

針對資料數據外洩疑慮，研勤表示，採用台灣本土高端電信及雲端儲存系統廠商的服務，並進行獨特去識別化與加密保護設計，即使系統受駭，也只能取得無意義之數位電子符號，確保個人隱私與資訊安全不受威脅。

另外，研勤也進一步從其核心 AI 辨識引擎技術，優化「Face8 台灣臉霸」人臉辨識平台，未來將可延伸至其他應用層面，包括熟客辨識系統、門禁管理、教學教材研究，今年第 4 季將前進台灣金融事業體，除駐紮實體分行外，也可望使用於網路銀行身份辨識登入，使金融服務更加嚴謹與智能化。

展望未來，研勤表示，將持續強化人臉辨識技術，AI 識別技術初期研發費用雖高，但應用相當廣泛，未來將以授權銷售方式，不僅可大幅提升應用多元性，也同步降低客製化的開發費用。