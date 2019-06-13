研勤人臉辨識技術服務起飛 估Q4可轉盈

行車記錄器 PAPAGO 大廠研勤 (3632-TW) 董事長簡良益今 (13) 日表示，儘管目前車安產品占營收比重最高，但內部近年積極投入研發雲端應用，發展更具競爭力的人臉辨識演算技術，已陸續接獲各機構的專案，成新成長動能，預計最快第三季損平，第四季轉盈，明年進入營運正軌。

研勤已連虧 6 季，今年第 1 季稅後虧損 0.26 億元，每股虧損 0.44 元，主要是近年積極投入雲端服務專案的研發，加上投資餐飲事業設備提列成本。

研勤旗下共 3 大業務，營收占比最高是車用相關產品，合計逾 80%，包括行車紀錄器、衛星導航和電子後視鏡等；而人臉辨識等相關雲端應用解決方案處於起飛階段，第一季占營收比重尚不到 5%，；第三則是 2011 年創辦的「掌門精釀啤酒事業」，目前全台有 10 家據點、中國 2 家，預計今年在兩岸再各開 1 家新據點。

簡良益坦言，中國車市陷入衰退，加上美中貿易戰衝擊，今年在中國行車紀錄器的銷售約下滑 20%，由於在中國生產，也導致出貨美國衰退，未來在中國市場將會積極找尋新的產品發展方向。

而研勤接下來強勁的成長動能著眼於人臉辨識的技術應用專案，目前正與不少企業和中小廠商接洽合作，包括企業的考勤系統設置，同時瞄準大專院校、安養院、安親班、車隊派車等身分辨識需求，積極爭取相關商機。

研勤預期，依上半年的人臉辨識專案業績約 3000-4000 萬元估算，全年專案貢獻營收可望達 7000-8000 萬元，由於軟體銷售專案相對較車安車品的毛利率高，因此，即便今年營收恐會衰退，但獲利面反而可望轉好。

此外，掌門精釀啤酒台灣事業在去年下半年已見單月損益兩平，今年全年轉盈可期，預計明年掌門汐止廠的設備折舊攤提結束後，獲利開始爆發。

目前掌門精釀啤酒汐止廠年產能達 12 噸，而蘇州廠於去年第一季啟用並開始生產，規劃最大總產能可達 20 噸，隨著啤酒事業已完成中國產能建置，下一步將展開兩岸通路行銷推廣，藉此擴大營收。