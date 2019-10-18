【馮冠華專欄】估計恆指今天或作整固

馮冠華 2019年10月18號8點9分

﻿﻿10 月 18 日推介 - IGG (799)

1）上日港股市況總結：恆指週四繼續造好，指數高開 145 點後，最多曾上升 292 點，高見 26956 點；及後有少許獲利回吐，最終以 26848 點收盤，上升 184 點。成交金額按日下跌約 12% 至 722 億。港股通南下淨流入按日約持平在 11 億。北上淨流入金額則下跌約 36% 至人民幣 17 億。藍籌 41 升 8 跌 1 持平。



板塊方面，本地的地產、收租、銀行及零售股表現較佳，手機設備、物管及燃氣股也有追捧。做空方面，佔大市成交回落至約 14.2%。牛熊證街貨最新比例為 49:51，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 18:82。重貨區方面，熊證上移並平均分佈在 27000-27299，牛證則上移至 26000-26099。恆指期貨夜市收報 26885 點，高水 37 點。港股 ADR 下跌 25 點，相等於恆指 26823 點。

簡評：前天的施政報告，能否解決問題尚是未知之數；但似乎對港股則是頗正面，因週三下午和昨天恆指的上升，均是由本地產業公司所帶動。184 點的升幅但卻有超過 8 成的藍籌向上，氣氛維持良好。注意昨天恆指也曾升至熊證重貨區 26900-26999，在屠熊後出現獲利回吐亦是經常出現的劇本。



當然，成交下跌或暗示上升動力有減弱跡象，筆者亦估計在 27000 點前或需先作整固；特別是在週末香港的社運威脅前。而短線恆指目標可上移至最新熊證重貨區頂部，即 27300 點。

收盤後傳出英國和歐盟達成協議，英鎊曾一度急升，但及後又傳出北愛爾蘭民主統一黨（DUP）仍會反對這新方案，英鎊又隨即倒跌，港股夜期早段的強勢也立即收窄。英國國會會否重蹈覆轍，再否決議案，筆者完全没有頭緒。然而，相對中美貿易戰和香港社運，英國脫歐的結果對港股的影響應是有限，投資者也不用太過緊張。

至於今天推介，從消息面尋找機會較為合適。最近的新股熱勢不可擋，估計今天上市的 4 隻新股（見點 3）又可能各自各精彩。市場下一焦點新股應是主打 IP 類游戲的中手游（302）（將於明天週六起招股，預計於 10 月 31 日上市）。其基石投資者陣容鼎盛，包括騰訊有份投資的快手科技、內地短視頻平台嗶哩嗶哩、微博、閱文集團 （772） 、三七互娛（深：002555）、掌趣科技（深：300315）及恒地 （12） 主席李家傑。說不定對現已上市的手遊公司產生正面影子效應。金山軟件（3888）、網龍（777）、IGG (799)、第七大道（797）以及騰訊均可留意。當中以 IGG 昨天的走勢最為吸引，不單以大成交上升，公司近日也積極回購股份，可優先考慮。

2）美股上日市況總結：美股三大指數小幅上升，當中道指上升 24 點或 0.09%，標指和納指則分別上上升 0.28% 及 0.4%。十年期債息報 1.75%。美滙指數在 97.56，紐約期油最新報 54.01 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：今天有 4 隻新股在主板掛牌，暗盤齊齊造好，其中，印刷電路板組裝（PCBA)的全面裝配及生產服務 EMS 供應商的信懇智能（1967），其暗盤收報 3.15 元，較招股價 2 元，升 1.15 元或 57.5%。香港機電工程服務供應商高陞集團控股（1283）暗盤收報 0.96 元，較招股價 0.73 元，升 0.23 元或 31.51%。內地物業管理服務供應商藍光嘉寶服務 (2606) 暗盤收報 43.9 元，較招股價 37 元，升 6.9 元或 18.65%。

綜合性汽車服務供應商世紀聯合控股 (1959) 暗盤收報 1.16 元，較招股價 1.08 元，升 0.08 元或 7.41%。

特步國際（1368）公布，第三季中國業務同店銷售按年錄得約 10% 增長，零售銷售上升約 20%。

中信銀行（998）宣布，截至 9 月底止第三季度，盈利 124.45 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 12.34%，每股盈利 0.23 元。今年首三季，盈利為 407.52 億元，按年增長 10.74%。實現營業收入 1423.87 億元，按年增長 17.3%。其中，利息淨收入 872.54 億元，按年增長 13.52%；非利息淨收入 551.33 億元，按年增長 23.83%。截至 9 月底，不良貸款餘額 681.9 億元，比上年末增加 41.62 億元；不良貸款率 1.72%，比上年末下降 0.05 個百分點；撥備覆蓋率 174.82%，比上年末上升 16.84 個百分點。

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