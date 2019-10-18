能源盤後—敘利亞停火、脫歐協議有成 原油尾盤拉高 擺脫庫存報告衝擊

週四 (17 日) 交易，原油期貨價格收高，係因美國和土耳其在敘利亞達成停火 5 日的協議，暫時舒緩中東緊張情緒，以及英國與歐盟達成脫歐協議，刺激市場對風險資產的胃口。

原油期貨價格擺脫了稍早因美國原油庫存連續 5 週上升帶來的跌幅。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 57 美分或 1.1%，收每桶 53.93 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 49 美分或 0.8%，收每桶 59.91 美元。

兩大基準原油期貨價格在尾盤明顯拉高，當時美國副總統彭斯 (Mike Pence) 宣布，美國和土耳其在敘利亞達成停火協議，將持續 120 個小時，並允許庫德族人民保衛軍自安全區撤離，一旦撤離行動完成，土耳其便同意永遠停火。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，在美土停火消息之後出現的價格走勢「似乎違反直覺，因為土耳其的入侵並沒讓原油產量離開市場，所以停火協議也應該沒有直接的影響。」

然而，「數據顯示原油庫存大量增加，以及美國原油產量仍保持創紀錄的高水平，但這些卻未讓市場跟進下行趨勢，引起一些人的失望。」

英國和歐盟領袖宣布達成臨時的脫歐協議，但該協議仍須獲英國國會和歐盟議會的批准，英國強森首相面臨北愛黨阻力，恐是一場硬仗。

EIA 報告

在尾盤拉高前，原油泰半交易時間走低，係因 EIA 週四公布美國上週 (10/11 止) 原油庫存上升 930 萬桶，連續第 5 週上升。

API 週三公布，上週原油庫存增加 1050 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週原油庫存增加 400 萬桶、汽油下降近 180 萬桶、蒸餾油下降 260 萬桶、天然氣庫存增加 1080 億立方英呎。

ClipperData 商品研究總監 Matt Smith 指出，煉油廠利用率降至自 2017 年 9 月哈維颶風以來的最低水平，這使得原油庫存驚人大增。

「戰略石油儲備釋放了 130 萬桶，增加今日原油產量，這只是在多頭的傷口上撒鹽。但多頭有一點可以慶幸，因為煉油廠活動下降至相當低的水準，有助於紮實拉低汽油和蒸餾油庫存。」

EIA 報告也顯示，美國上週汽油下降近 260 萬桶、蒸餾油下降 380 萬桶、天然氣庫存增加了 1040 億立方英呎。

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