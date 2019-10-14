伊朗新天然氣油田產能4億萬桶 價值高達400億美元

伊朗國家石油公司 (NIOC) 昨 (13 日) 宣布，該國境內靠近波斯灣地區發現新的天然氣油田，產能達 4 億桶，總計價值高達 400 億美元。

NIOC 副總經理 Reza Dehghan 指出，新的天然氣油田探明儲量達 19 兆立方公尺，位於伊朗境內西南部的法爾斯省，靠近波斯灣地區，產能高達 4 億萬桶，總價值高達 400 億美元。

Dehghan 認為，伊朗絕對有潛力使用新探勘技術，發掘更多未探明的天然氣與石油儲量，此舉將大大提升國民財富。

對伊朗來說，新油田的發掘對該國經濟宛如一場及時雨，尤其去年川普政府宣布退出伊朗核協議後，美國對伊朗重啟制裁，導致以原油出口為導向的伊朗經濟嚴重受挫。

伊朗石油部長 Bijan Namdar Zanganeh 此前曾表示，美國制裁並無法完全阻絕該國的原油生產與產業發展，並稱該國的原油產業依舊旺盛。根據伊朗半官方通訊社報導，伊朗官員曾多次表示，即使美國旨在利用制裁削弱該國經濟，未來仍將持續推進能源發展計畫。

目前，伊朗已探營的原油儲量排名全球第四，可採天然氣儲量約為 1590 億桶，根據相關報導，目前伊朗已探明天然氣儲量為 33.9 兆立方米，位居全球第二。

伊朗總統羅哈尼 (Hassan Rouhani) 上月 27 日於官網表示，美國提出透過解除所有對伊朗的制裁，來換取雙方談判，不過此說法隨後遭川普否決。