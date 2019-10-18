日本政府試算 美日貿易協議將貢獻GDP 0.8%、帶來28萬個工作機會

日本政府在週五 (18 日) 時表示，在經過試算後，美日兩國在本月所簽訂的貿易協議，將可為日本的 GDP 國內生產毛額帶來 0.8% 的貢獻。若以日本 2018 年度的 GDP 水準換算，金額約達 4 兆日圓。另外，在有關勞動的供需方面，也預估將帶來 0.4%，約 28 萬個就業機會。

日本政府的內閣官房 TPP 等對策本部，針對美日貿易協議的經濟效果進行分析後，得到了如此結論。

美國與日本政府在 2019 年 10 月 7 日時，簽署了兩項貿易協議。在協議當中，針對美國的農產品出口，削減了價值 72 億美元的關稅。不過由於協議內容有限，像是日本政府最在意的汽車關稅問題，就沒有被列入其中。

日本政府試算 美日貿易協議將貢獻 GDP 0.8%、帶來 28 萬個工作機會。(圖片：AFP)

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 與日本駐美大使杉山晉輔，7 日於白宮在美國總統川普的監督下，簽署了「美日貿易協議」和「美日數位貿易協議」。

川普在當天的簽署儀式上表示，從他上任以來便努力不懈的為美國勞工創造公平競爭環境。「這對我們和我們的勞工而言，是非常棒的協議」，川普說道。

美日貿易協議預計在 2020 年 1 月 1 日生效。美國出口牛肉關稅將從目前的 38.5% 逐步調降至 9%。廉價豬肉的產品關稅，稅金也將由目前最高 1 公斤 482 日圓，在 2027 年調降至 50 日圓。高價豬肉的產品關稅，稅率則會從目前的 4.3%，到 2027 年時完全廢除。

另外日本車的出口方面，則是暫時逃過被加徵關稅的命運。而美日兩國也將就這項議題，繼續的進行協商。