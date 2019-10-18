路透調查：中國Q3 GDP恐下探6% 面臨近30年最低水平

隨著本週五 (18 日) 即將公布中國第三季 GDP，《路透社》報導，經濟學家認為在美中貿易衝突升級以及國內需求持續減弱下，中國經濟增長已放緩至接近 1990 年以來最低水平，而且放緩情況正在加深。

根據路透社調查預計，中國第三季經濟增長將達 6.1%，不過，也有部份分析師認為，本季度經濟增長將下探 6%，低於此前設定的 2019 年增長目標。

以下以就業狀況、電器產品出口、鐵路運費，以及汽車銷量等項目解釋中國經濟減緩狀態。

就業狀況：

儘管失業率保持穩定，但一些跡象顯示，國內低迷需求以及貿易戰局，導致中國製造業面臨一波波的裁員浪潮。

去年至今，中國 PMI 數據中的就業項目呈現急遽下滑，更在 8 月份首次跌破 47，不僅低於榮枯分水線，更觸及 2008 年金融危機以來最低水平。

(圖：Reuters)

電器產品出口：

貿易戰延燒至今，中國的出口情況在美國的關稅壓力下持續惡化，其中 9 月的出口跌幅更創下近 10 個月來最大。

根據統計，自 2018 年貿易戰爆發至今，人民幣兌美元匯價已跌將近 12%，但出口情況仍未見起色，顯示人民幣貶值也無助於中國擺脫出口下滑困境。

(圖：Reuters)

鐵路運費：

受國內需求疲軟衝擊，2017 年以來，中國超過 10 萬公里的鐵路貨運量出現遞減情況。與先前平均每月雙位數增長相比，鐵路貨運多已放緩至個位數增長，甚至出現負成長。

儘管今年 4 月中國鐵路宣布調降貨運費用，甚至部分取消運費來刺激增長，經濟增長仍舊持續放緩。

(圖：Reuters)

汽車銷量：

中國汽車銷量去年出現近 30 年來首次下滑， 9 月汽車銷量連續第 15 個月下降，打擊人們對於汽車市場快速復甦的信心，除了汽車外，隨著收入成長放緩和債務水平攀升，中國消費者更開始減少智慧手機至家具等商品購買，汽車也不例外。