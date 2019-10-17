美新規限制中國外交官行動！中國這樣回應

美國於當地時間 10 月 16 日宣布一項限制中國駐美外交官的政策，要求所有駐美的中國外交官員在計劃與聯邦或地方美國官員會面時，都要事先通報美國國務院。

美國官員聲稱，此舉是為了促使中國改變對美國駐中國外交官的政策限制，隨後中國駐美大使館發表聲明指出，美國此舉違反「維也納公約」。

根據「維也納公約」第 25 條，接受國應為派遣國外交團執行職能提供充分便利的條件。並且到目前為止，中國並沒有對美國駐中國外交官提出類似要求。

(圖片: AFP) 中國駐美大使崔天凱

同時，中國駐美大使崔天凱則發文諷刺說，「美國駐中國大使 Max Baucus 在中國任職的三年間訪問中國所有省份，現任美國駐中國華大使 Terry Branstad 也有類似的計劃。而我至今在美國待了 6 年半時間，一直未能踏遍美國每一個州。」

中國駐美大使館還提到，在互惠方面，美國駐中國的外交人員遠遠多於中國駐美的外交人員。光是 2018 年，美國外交官就對中國高等教育學校進行 160 多次訪問。

路透社報導稱，美國國務院一位高級官員昨日表示，從即日起，所有中國駐美國外交官在計劃與聯邦各州、地方和市政官員、及各教育和研究機構舉行會晤時，必須要提前通知美國國務院。

不過，該名美國官員多次強調，只是要求中國官員與利害關係者和美國接觸時必須通報，但不需事先取得美國同意。

該官員聲稱，此政策是為了針對美國駐中國外交官在中國受到的限制所採取的「對等措施」。