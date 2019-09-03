美中貿易戰全面升級 瑞銀示警明年中國經濟衰退有三大潛藏風險

美中貿易戰 8 月全面升級，雙方互祭狠招反擊對方，瑞銀認為，貿易戰恐無法在明年美國總統大選前達成協議，恐讓中國陷入國內資本支出縮水、失業率攀升，房產市場下行風險升溫等三大風險。

中國 8 月 23 日宣布對美出口 750 億美元商品加徵關稅，美國立刻還以顏色祭出對中國出口商品加徵 5% 關稅反擊，讓雙方貿易摩擦緊張局勢急遽升溫。瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤表示，貿易戰升級將使經濟衰退壓力遽增，進一步引發國內資本支出大跌、失業率大幅上升、房地產下行幅度也將超乎期。

汪濤分析，雙方祭出關稅戰反擊，預期將使中國 GDP 成長率在未來 12 個月內下滑 40 個基點以上，對經濟成長的衝擊預期將在今年第 4 季、明年第 1 季浮現，今年 GDP 成長率雖仍可保 6，但明年恐將因貿易戰使得 GDP 降至 5.5%；人民幣兌美元匯率今年底可能貶至 7.2、明年恐進一步貶至 7.3。

汪濤表示，因應經濟成長放緩，中國貨幣政策可望進一步寬鬆，人行可能在今、明年分別再降准 100 個基點，並強化對基建投資的融資支持、擴大對就業的支持。

汪濤進一步指出，人行再降基準貸款利率機率不高，但如果聯準會進一步降息，預期人行可能順勢下調公開市場操作利率 10 到 15 個基點，而隨著流動性投放增加，預期市場利率、債券收益率恐進一步下滑。

另外，儘管官方明確指出不會把房地產當作短期刺激經濟的手段，但瑞銀認為，如果房地產新開工和投資大幅走弱，不排除屆時房產政策可能也會進一步鬆動。