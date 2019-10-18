改革與減稅 帶動9月份中國央企獲利年增逾11%

中國國務院國資委指出，今年前三季，央企累計營收人民幣 22.1 兆元，年增 5.3%，已連續 7 個月保持在 5% 以上。9 月份營收則達人民幣 2.7 兆元，年增 4.4%，其中，有 11 家企業營收成長逾 20%，35 家企業營收成長逾 10%。

在獲利方面，前三季央企累計純益人民幣 1.06 兆元，年增 7.4%，漲幅比前 8 個月上升 0.5 個百分點，已連續兩個月回升，反映出央企改善營運體質有成。

9 月份純益達人民幣 1133.6 億元，年增 11.4%，其中，有 32 家企業純益漲幅逾 20%，48 家企業純益漲幅逾 10%。

(圖片: AFP)

市場分析指出今年前三季，央企雖然受到原油、鋼品等原物料價格下跌，及降電價、減資費等因素影響，但其營運效益仍能持續回升，顯現央企內部正在積極轉型與改革。

根據中國國資委數據顯示，中國 3 家國營電信商落實提速降費等政策要求，流量平均資費降幅已逾 30%，降費金額約人民幣 3000 億元。

而 2 家國營發電廠落實降電價政策，一般工商業電價已較年初下降 10%，降低社會用電成本約人民幣 360 億元。

同時，今年以來，中國央企加速關鍵核心技術革新，強化自主創新，持續擴大研發投入力道。

從產業來看，發電廠加速國產關鍵零組件的驗證及營運，研發投入年增 39.2%；電信相關企業積極推動 IPV6 布局，使北斗系統應用於 5G 基地台，其研發投入年增 80.3 %。

中國企業聯合會則指出，央企在前三季取得好成績，與今年中國政府大規模減稅降費也有一定關聯。中國官方數據顯示，前三季央企繳稅金額達人民幣 1.7 兆元，年減 0.6%。

至於桿槓方面，中國國資委表示央企資產負債比率維持穩定，緩慢下滑中。截至 9 月底，央企平均資產負債比率為 65.7%，較 8 月底下降 0.1 個百分點，比去年同期下滑 0.2 個百分點。

有 51 家中國央企資產負債比率較年初下滑，礦業、電力、軍工、電子等產業資產負債比率較年初下降超過 1 個百分點。

