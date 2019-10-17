蘋果：4年來iOS 13更新率已達55%

蘋果 (AAPL-US) 週三 (17 日) 指出，過去四年來推出的 iPhone 產品中，已有 55% 運行的是最新版本作業系統 iOS 13。

蘋果在官網上對第三方開發人員共享了相關數據，報告說明，有 50% 的 iPhone 的使用 iOS 13，iPad 則為 33%。而舊型號的 iPhone 和 iPad 皆無搭載該作業系統。

新 iPhone 的 iOS 13 增加了「夜覽模式」和新的「Find My app」等功能，iPad 也新增了改進的瀏覽器、文件管理應用程式和主介面。

iOS 13 的 Bug 問題

儘管使用者立刻升級至最新軟體，但仍有一些人開始抱怨 iOS 13 的 Bugs 問題。自 9 月 19 日首次發布以來，蘋果隨後已經發布了 iOS 13 的四個更新。

近期更新的 iOS 13.2 也正在進行測試中。 iOS 13.2 將增加了選擇退出 Siri 以及 iPhone 11 相機中切換影片錄製解析度等功能。

而根據以往經驗，當使用者停止新的軟體更新後，其較有可能計畫購買新手機。相較於 Google(GOOGL-US)，蘋果較強調升級後的相關數據，因此 Google 在更新其 Android 作業系統上被使用者採用的速度也較蘋果為慢。

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