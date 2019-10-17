元大高股息ETF配息公布前夕 股價飆新高 殖利率仍保6%

ETF 進入除權息旺季，其中人氣王－元大高股息 ETF(0056-TW），是目前受益人最多的 ETF、達 12 萬人，因此配息消息備受矚目，今 (17) 日該股價以 28.7 元創下收盤新高，殖利率仍保 6%。法人表示，明天將第二階段正式公告確認的配息金額，預估與第一次公告的每股配發 1.8 元相當，若以此估算，除非元大高股息 ETF 除息前漲到 30 元，不然現金殖利率都將達 6% 以上。

元大高股息 ETF 於 10 月 4 日第一階段公布，預計每股配發 1.8 元，依照當日收盤價 28.14 元估算，配息率高達 6.4%，隨即吸引存股族搶息，今天收盤價為 28.7 元，創下歷史收盤新高。

元大高股息 ETF 將於 10 月 18 日進行第二階段公告，確認每股配發金額，除息日為 10 月 23 日、收益分配發放日為 11 月 26 日。法人預估，明天公布的配息金額可望與第一次公告的每股配發 1.8 元相當。

法人進一步表示，元大高股息 ETF 的歷史高價為 29.96 元，若以每股配發約當 1.8 元估算，除非元大高股息 ETF 除息前漲到 30 元，不然現金殖利率都將達 6% 以上。

元大投信表示，元大高股息 ETF 自 2007 年 12 月 13 日成立，至今規模達新台幣 233.6 億元，歷年 (不含 2019 年) 平均配息 1.1 元、配息率 4.45%、填息天數 132 天，其中 2014 年更僅 43 天便順利填息達陣，也因其具有 ETF 波動較低的特性，又兼具股息收益，歷史配息紀錄表現不俗，讓元大高股息 ETF 深受投資人青睞。

不過投信業者提醒，目前國內 ETF 多設計配息機制，應先瞭解相關配息規定，以及預估配息公告等，才能掌握 ETF 的除息狀況，舉例來說，0056 今年除息日訂為 10 月 23 日，投資人須於 22 日以前（含當日）買入 0056，才具有參與除權息資格，另也建議投資人可透過不同的 ETF 建置投資組合，降低市場波動影響，亦可掌握除權息行情。

另投資人也可透過「元大台股 ETF 連結傘型基金」投資 0050、0056，其獨有的不配息級別，可免去每次領息後，需手動再投入的不便，也節省每次再投入的交易手續費，輕鬆享有複利效果，適合投資人規劃自己需要的現金流量，包括稅務、退休、子女教育基金等，都可運用各種級別來配置完成。

「ETF 連結基金」是指基金淨資產 90% 以上投資於一檔 ETF 作為主要投資標的，是便利投資人取得 ETF 的解決方案。其主要具有三大優勢：一，交易方便免選股，投資有效率、二，交易管道多元化，小額投資更方便、三，同時提供不配息及配息之受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇。

投信業者也提醒，期望享有息收的投資人，不論個股或 ETF 都有可能發生當年度不配息的狀況，尤其是希望透過息收享有現金流的退休族，退休理財標的勿過度集中，應適度分散於不同類型標的，例如：5G、ESG、台股、美股、股市、債市、REITs、黃金等，透過不同的主題、區域、資產類型打造多元配置，提升投資組合面臨市場波動時的抗震強度。

法人也強調，須提醒投資人，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，實際配息狀況仍依每年公告為準，過去配息狀況也不代表未來配息狀況；基金淨值可能因市場因素而上下波動，上述提及歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，且不同時間其結果亦可能不同。