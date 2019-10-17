客戶雲端需求強勁 凌羣今年營運將優去年

資訊服務商凌羣 (2453-TW) 第四代服務型機器人 Ayuda 已成功打入日本市場，並進駐國內大型購物商場、及切入網銀，為公司亮點產品，今年在客戶對大數據、資安、雲端等需求強勁下，第 4 季營運將優於第 3 季，全年也會優於去年。

凌羣主要業務為系統整合與設備銷售，不過，近年來因應趨勢，跨足資安、AIoT、大數據等應用，自我研發生產服務型機器人 Ayuda，自 2017 年推出以來，已陸續導入智慧警政、智慧醫療、金融與圖書館等領域。

凌羣近日再發表第四代服務型機器人 Ayuda，具體將「端」發展至「雲」的智慧化整合服務落實，且已成功打入日本市場，並進駐大潤發、美麗華百貨、高雄義大世界購物廣場等購物商場，也切入網銀領域，提供各項服務功能，一台價格約上百萬元。

凌羣電腦總經理劉瑞隆表示，服務型機器人 Ayuda 為公司亮點產品，目前營收占比雖仍不高，但為公司類神經網路、機器學習等技術能力的體現，將會持續推進各項應用領域。

展望後市，劉瑞隆表示，由於年底結帳因素，第 4 季客戶需求動能通常都會較強勁，今年也不例外，估第 4 季營運將優於第 3 季，全年表現也會優於去年。

凌群今年前 9 個月累計營收 38.57 億元，年增 20.9%。上半年稅後純益 5800 萬元，年增 1.52 倍，每股純益 0.58 元。