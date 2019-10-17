TWS晶片助陣 Q4營收將優於Q3 全年減幅收斂

MCU(微控制器) 廠盛群 (6202-TW) 今 (17) 日舉辦新品發表會，總經理高國棟表示，第 4 季消費型節日眾多，客戶備貨力道明顯拉升，加上打入第 3 家 TWS(真無線藍芽耳機) 供應鏈，有助營運表現優於第 3 季，法人指出，盛群累計前 3 季營收 33.64 億元，年減 8.47%，全年則在第 4 季成長助攻下，衰退幅度可望收斂。

高國棟指出，今年受美中貿易戰影響，客戶拉貨力道較保守，單以前 3 季來看，MCU 總出貨量較去年減少 7%，其中，馬達控制衰退幅度最明顯，衰退近 17%，而 32 位元則受惠 TWS 需求強勁，出貨量達 1500 萬套，加上基期較低，成長幅度達 31%。

高國棟表示，TWS 今年成長明顯，全年出貨量維持 500 萬套，預計 10 月底或 11 月初將有第 3 家廠商的 TWS 產品問世，為第 4 季營運挹注活水，至於明年，TWS 晶片也可望再續強，加上電容式觸控感測器已有擴張至 TWS 的趨勢，出貨量看增。

獲利部分，高國棟坦言，今年匯率走勢不利獲利表現，但產品組合仍持續優化，法人估，盛群上半年每股純益 2.03 元，下半年營運優於上半年，全年每股純益可望守穩 4 元。

展望明年，高國棟表示，美中貿易戰持續延燒，訂單能見度不高，因此保守看待，估明年營運表現持平今年。