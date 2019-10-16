信紘科明年營運回溫 毛利率重返2字頭 獲利重回2018年水準

半導體設備廠信紘科 (6667-TW) 今 (16) 日表示，明年將避免策略性接單，以販售設備及拆引管線等高毛利產品為主，同時，瞄準中國一線大廠的設備需求，提供中段製程產品，產品組合優化下，法人看好，信紘科毛利率可望重返 24-26%，明年營收則將持穩今年，獲利也將回到 2018 年水準。

信紘科指出，今年接下較多擴廠訂單，帶動累計前 3 季營收年增近 3 成，但因擴廠訂單毛利率僅 8-12%，影響今年獲利表現，上半年毛利率僅 11.62%，較去年同期 26.83%，年減 15.21 個百分點，目前擴廠訂單營收已認列一半，預計年底前將全數認列完畢，有助明年獲利能力回穩，重回 2018 年水準。

信紘科 2018 年營收 10.04 億元，毛利率 24.39%，稅後純益 1.03 億元，每股稅後純益 3.24 元；今年上半年營收 5.71 億元，毛利率 11.62%，稅後純益 0.06 億元，每股稅後純益 0.17 元。

法人指出，信紘科今年受到較多擴廠訂單影響，獲利表現平平，明年在調整接單後，營運將回溫，法人估獲利回到 2018 年水準，將較今年大幅成長，每股純益將回到 3 元以上。

信紘科表示，明年營運策略將以販售設備及拆引管線為主，單以販售設備來看，SEMI 預計，明年中國半導體設備投資總金額將成長至 145 億美金，年增 48.2%，因此信紘科也鎖定中國一線大廠採購需求，並推廣自主研發的中段製程設備。

此外，拆引管線為信紘科穩定營收來源，營收比重約 3-7 成，在台積電 (2330-TW) 市占率也有 95%，今年來看，因延攬較多建廠設置，拆引管線的營收比重下降，預計明年將隨著今年參與的建廠效應開始發酵，拆引管線的營收比重可望回升，獲利能力看增。

至於綠色製程解決方案，信紘科坦言，今年受美中貿易戰影響，建廠需求停滯不前，直至近期才開始復工，導致上半年綠色製程解決方案，包括製程機能水設備、特殊廢液處理設備等營收明顯下滑，年減 89.87%，預計等到建廠需求明朗化，才有明顯的營收貢獻。

整體而言，信紘科為國內少數擁有自主研發中段製程設備的廠商，加上其具備與台積電合作的經驗，有助推廣中、後段系統整合，預計明年開始發酵。