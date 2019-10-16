燦坤攜手小米 新機全面進駐開賣 總座看好業績動能

小米台灣今 (16) 日舉辦「Redmi Note 8 Pro 暨新零售夥伴發佈會」，除發表新機 Redmi Note 8 Pro 外，也宣布與燦坤 (2430-TW) 成為新零售策略夥伴，進駐全台 283 間燦坤門市，布局範圍擴大至花東、金門及澎湖等離島地區，燦坤總經理李佳峰喊話，有信心帶動業績成長。

燦坤預計年底前開賣逾 60 款小米產品，其中 16 間門市特別設置小米木質品牌專櫃，71 間門市設立小米專區，門市現場會展示超過 10 項小米明星產品。

李佳峰曾在小米台灣服務近 6 年時間，今年 3 月初卸下台灣小米總經理職務，並於 4 月 1 日掌舵燦坤，外界不斷關注雙方合作的可能性。

展望後市，李佳峰指出，燦坤致力於提供消費者完整的新零售服務體驗，這次引進深受消費者喜愛的小米品牌，透過燦坤門市與網購全通路優勢，與全方位一站式購物體驗，並預期能帶入更多客層及帶動業績增長。

新機 Redmi Note 8 Pro 方面，小米宣布將於 10 月 22 日上市，共有 6GB+64GB 與 6GB+128GB 兩種版本，售價分別為 6599 元及 7599 元，除在電信通路上架外，燦坤展開首波預購活動。