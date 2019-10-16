〈開發金法說〉金控淨值創6年新高 四大引擎推升營運

開發金 (2883-TW) 今 (16) 日召開法說會，總經理王銘陽表示，隨著市場穩定，加上各子公司四大引擎延攬團隊新血推升營運動能，今 (2019) 年淨值不但回升且表現良好，截至第 3 季止，淨值已攀升至 1850 億元，創 6 年新高。

王銘陽表示，儘管面對美中貿易戰、香港動盪等全球經濟議題影響，今年截至第 3 季，累計稅後純益達 106.9 億元，不但已超越去年整年獲利，且較去年同期成長 26%。

王銘陽進一步指出，壽險、銀行、證券、創投與私募股權等四獲利引擎均衡齊發，今年前 3 季獲利中，中國人壽貢獻 31%、凱基證券 26%、凱基銀行 24% 與中華開發資本 18%。此外，外資持股從 2017 年初的 26%，推升至 2019 年 10 月的 27.5%，未來將持續努力增加股東報酬。

王銘陽表示，去年因為金融市場的因素，金控淨值、每股淨值分別掉到 1592 億元、10.97 元，創 6 年來最低，但隨著市場穩定，加上各子公司延攬團隊新血推升營運動能，今年淨值表現良好，截至第 3 季止，淨值與每股淨值已攀升至 1850 億元、12.71 元，創 6 年以來新高。

談到開發金四大引擎今年大舉調整經營團隊、延攬新血，王銘陽指出，目的是因應策略發展，調整關鍵人才佈署，以衝刺各子公司業務，今年延攬到的經營團隊主管，都擁有國際視野、專業能力兼具。

開發金新團隊包括：新任凱基銀行總經理曹慧姝、新任凱基證券副董事長 Osama S. Abbasi、新任中華開發資本總經理何志傑，王銘陽表示，在多位具有國際經驗新血加入經營團隊後，將優化現有營運模式、健全收益結構、持續提升綜效，並發展區域利基業務。

此外，大股東辜仲瑩回鍋擔任中華開發資本董事長，至今年 9 月底，私募股權基金資產管理規模已達新臺幣 411 億元，今年已完成基金規模達 1.36 億美元 CDIB Capital Global Opportunities 基金的最後一輪募資；及基金規模人民幣 7.60 億元的華創毅達生醫基金首輪募資；7 月開始籌集 CDIB Intelligence Partners 基金，基金規模暫定美金 7500 萬元；另現正積極籌集第二檔新臺幣生醫基金，基金規模暫定新臺幣 30 億元。

至於其他子公司，凱基銀行核心收益成長強勁，金融投資操作表現回穩，2019 年前 3 季稅後純益為新臺幣 28.69 億元，較去年同期成長 15.2%。放款成長則以中小企業放款增長最為迅速，將持續調整存款結構以控制資金成本。逾放比維持下降趨勢，呆帳覆蓋率充足；將持續加強手續費收益貢獻。面對數位狂潮，凱基銀行的數位發展採行「對內優化、對外開放」雙軌並行，善用科技落實金融服務效益。

中壽長期獲利能力穩健，著重資產負債匹配管理並維持正利差。金融資產評價利益帶動股東權益回升，截至今年 9 月底，淨值資產比為 7.26%，且維持充裕的資本水準，今年上半年的資本適足率（RBC）為 319%。

凱基證券維持穩定經紀業務市佔率，債券業務與轉投資獲利亮眼，2019 年前 3 季稅後淨利為新臺幣 45.5 億元，較去年同期成長 26%，前 3 季海外事業貢獻佔整體獲利 21%。凱基投信自去年 3 月初啟動變革轉型計畫，基金管理規模呈現跳躍式成長，截至 2019 年 9 月底達新臺幣 1500 億元，較 2017 年底成長 1,502%，並首度進入業界前十名。