小心被大股東投反對票 ESG成外資大戶選股新法則

今年 6 月，在牛仔布製造大廠年興 (1451-TW) 的股東會上，罕見出現一張外資的「反對票」，透露出近年在全球金融圈掀起一股投資新浪潮－公司治理、環境和社會實踐 (ESG)，俗稱「責任投資」，這場以「良心」出發的綠色選股革命浪潮，儼然成為外資大戶選股的新法則，而全球企業都必須學會遊戲規則。

年興紡織 6 月 19 日股東大會上，僅有排定一個討論事項：「取得或處分資產處理程序」修訂案，該案以占出席股數 89.96% 的贊成票通過。然而，卻有一個股東投下反對票，它就是全球最大、掌管逾 8.25 兆挪威克朗（約新台幣 27.82 兆元）資產的主權財富基金—挪威央行旗下的挪威主權基金。

《今周刊》報導指出，儘管挪威主權基金並未正面答覆罕見地投下反對票的原因，但在回覆記者的信中附上一個網址連結，指向挪威主權基金官網上的「責任投資」頁面，而順著頁面往下滑，是挪威主權基金的《全球投票指南》（Global voting guidelines）報告。

去年 7 月 10 日，挪威央行將年興列入主權基金投資的觀察名單，當時給出的理由是，年興在非洲賴索托的工廠出現嚴重違反人權的情節，包含性騷擾事件、勞工職業健康與安全顧慮等，這些都是涉及 ESG 投資的指標性議題。

換句話說，長年支持年興公司派的挪威主權基金，在今年股東會中唯一一個、被認為最不可能出現反對聲音的公司派議案中，投下了反對票，時間點恰巧在其將年興列入觀察名單後的第一場股東會，難免被認為，挪威主權基金正「加大力度」檢視年興的公司治理狀況。

一位業界人士分析，挪威主權基金持有年興 2.05% 股權，整體外資總計約持有年興 11% 股權，該案在股東會中反對票數占公司總股數約 6%，且反對票皆是「電子投票」，以此來看，挪威主權基金的態度或許也影響到其他外資股東。

更麻煩的是，據年興表示，在股東會召開前、投票後，這位意外投下反對票的外資大股東，均不曾對這項討論案與年興進行事前溝通，也沒有任何事後解釋。這是無從防範、未來也不知如何避免的意外一刀。

這還沒完，今年 8 月，與挪威主權基金合作的人權組織，甚至直接與年興 3 家品牌客戶簽約，若年興海外廠違反人權的情節未改善，客戶必須減少對年興的訂單。年興的問題，恐怕也是台灣許多企業主未來必須面對的問題。

隨著 ESG 議題在全球發燒，台灣企業主的意識也愈來愈高。資誠永續發展服務公司總經理李宜樺指出，現在沒什麼人在問企業社會責任報告書怎麼寫了，更多企業主現在想要了解的，是 ESG 策略如何擬定、如何去做具體 KPI（關鍵績效指標）的設定，以及如何與財務的績效結合等。

《今周刊》指出，去年報導多家國內企業遭外資機構以 ESG 之名列為投資黑名單，一年過去，儘管當時在黑名單上的台企，因自身努力或投資機構的評價方式調整，多數已獲得移出，惟就全球趨勢來看，這股投資新浪潮的發展反而更顯迅猛。

《今周刊》逐一詢問台股市場指標性企業，包括科技業的台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)，傳產的台塑 (1301-TW)、台泥 (1101-TW)、統一超 (2912-TW)，以及金融產業的元大金 (2885-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 等。11 家大型企業中，有 8 家表示，過去一年，外資股東或國外機構詢問公司 ESG 相關問題的頻率高於以往。有 7 家企業指出，為了因應 ESG 的投資浪潮，公司已經著手進行組織調整，如設立專門負責的部門。

3 月 20 日，荷蘭央行成為第一家簽署聯合國責任投資原則（PRI）的中央銀行；而法國央行則具體制定了投資準則，除了目標在今年底把 ESG 分數表現最差的 20% 企業列入投資黑名單，也將權衡一國的碳排放量，以此作為「是否持有該國債券」的標準。此外，法國央行更表示將積極行使股東會投票權，深入影響被投資公司的重大決策。

政府主權基金的加大關注、華爾街投資大咖的支持，乃至全球央行的高調倡議與行動，在在都顯示近年全球興起的這股綠色選股革命浪潮，已然從幾年前以歐陸為主的零星力量，快速擴大成一張包圍全世界的 ESG 之網。這場以良心出發的投資革命，已快速從全球金融市場的舞台邊緣，走向中央鎂光燈前，台灣企業與投資人們要加緊腳步趕上。