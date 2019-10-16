企業主導創投市場成趨勢 緯創搶當領頭羊

2016 至 2018 年，全球新創產業創造了超越英國 GDP 的產值，成為提供企業跳脫傳統營運模式、臂助國家經濟發展的重要力量，如今企業注資開始成為創投市場的顯學。《財訊》指出，企業創投成為台灣創投市場的新話題，包括緯創 (3231-TW)、研華 (2395-TW)、佳世達 (2352-TW) 等台灣公司都已跟上趨勢，為企業本身與新創產業迎來更多機會。

近年，全球新創投資金額持續攀升，整體創投市場結構卻已悄悄改變，由企業領投的比重正逐步增加。根據統計，2018 年全球企業創投（CVC）的交易件數和金額，全部創下歷史新高，企業創投的投資金額更高達 70%，顯見企業已取代一般創投（VC），成為注資新創產業的主角。

(圖表：財訊提供)

《財訊》報導指出，這股創投風潮同樣燒進了台灣。日本住友集團注資電動機車龍頭 Gogoro，阿里巴巴創業者基金領投台灣訂閱式電子商務平台 CitieSocial，都讓台灣新創頗有振翅之勢。

為什麼創投產業重要？根據一份北歐五國的調查報告，只要有一億歐元的資金投入創投，平均就能創造三億歐元的經濟回報。根據台灣經濟研究院最新公告資料，截至去年 11 月 20 日為止，國內共有 3499 家新創公司；不過，14 年達到共有 516 家新創成立的高峰後，往後便逐年遞減，18 年新創家數甚至跌破百家，堪稱近年最冷的新創年。

一方面是熱潮不再，另一方面，恐怕是缺乏早期資金的奧援所致。扣除 17 年單一家 Gogoro 就得到 3 億美元的獲投，台灣近 5 年新創產業獲投金額，平均僅有 4 億美元，今年前 8 月更僅有 2.19 億美元。

國家發展委員會主委陳美伶指出，新創難是難在第一桶金，需要天使資金大量投資，除了國家挹注外，最懂產業未來趨勢與自身該怎麼發展的企業，也是最好的注資者。

但陳美伶也發現，雖然愈來愈多廠商意識到創新的重要性，卻很少有企業想從自身出發投資新創產業，一方面是對創投陌生，另一方面，多數企業傾向快速看到實質獲利；陳美伶建議，企業應建立專責的創新部門，帶進完整解決方案，才有機會創造更多的附加價值。

《財訊》報導指出，在台灣相當具代表性的例子，就是緯創資通公司。緯創十多年前就開始投資新創，每年固定提撥 10% 研發經費投資與母公司本業有關的公司，幾乎屬於策略性投資。到目前為止，緯創投資了逾 3 億美元、40 多件案子，單筆投資最大金額約 2000 萬美元。

緯創董事長林憲銘指出，推動內部新創相當困難，因為人才就是一個關鍵，因此緯創選擇自己成立企業創投，由創投出去找新東西、了解外面在做什麼，再回來與內部團隊分享，才不會僵化。

緯創也放眼國外，投入近五年最大的金額注資美國音頻製造商 RIVA。RIVA 的 Turbo X 藍牙揚聲器不管在大型展覽或是網路上都廣獲好評，緯創的資金可以支持 RIVA 保持製造質量，擴大規模。

另外，佳世達集團則把投資業務轉回內部，先確立公司的發展方向，再策略性透過併購，讓集團轉型為醫療及智能解決方案供應商。工業電腦龍頭研華與新創合作方式，則以建立平台的方式運作，開發多元物聯網解決方案，都是企業擁抱新創，進而產生效益的證明。