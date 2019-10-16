華固非住宅比例拉高 在手5個純辦、廠辦可賣到2023年

華固建設 (2548-TW) 受惠「華固名鑄」、「華固樂慕」等密集交屋入帳挹注，前 9 月營收為 138.85 億元，突破歷年同期新高；總經理洪嘉昇今 (16) 日指出，華固手中目前在雙北市已增至 5 處純辦、廠辦案，總銷金額將達 230-240 億元。

洪嘉昇並指出，依照華固建設過去在非住宅類產品市場的興建、銷售時程以完工後一年完銷估算，這 5 個純辦、廠辦開發案，將可以賣到 2023 年。

華固建設今天公告，以 11.52 億元取得新北市中和區中原段建地達 1703.79 坪，洪嘉昇指出，此地點為新北市中和、板橋的交界處，距離年底營運的捷運環狀線中原站，步行僅 3 分鐘，預計興建 10 樓高的廠辦兩棟，將在明年下半年開工，樓高不高但單層面積大，可因應目前的市場需求主流。

洪嘉昇說，依照華固對於非住宅類產品興建銷售，是採先建後售或邊建邊售的方式來看，今天取得的新北市中和區中原段建地 1703.79 坪，也將在明年下半年動工興建。

華固目前在雙北市已增至 5 處純辦、廠辦案案，其中純辦案包括台北市的北士科兩案、內湖五期一案，廠辦則有新莊加上今天取得的北市中和區中原段建地，預估合計總銷金額將達 230-240 億元。