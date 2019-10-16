〈谷歌發表新硬體〉台灣大獨賣Pixel 4系列 Q4營運增溫

Google 發表新機 Pixel 4 系列與 Nest Mini 智慧音箱，並首度與台灣通路業者台灣大合作，台灣大 (3045-TW) 今 (16) 日宣布，全台獨家販售 Google 新機 Pixel 4、Pixel 4 XL、Pixel 3a、Pixel 3a XL，即日起門市、myfone 購物與 momo 購物開放空機預購；智慧音箱 Nest Mini 則開放全通路預約登記，法人表示，可望有助第 4 季營運。

台灣大表示，這是繼去年「Android 大使」專案進駐全台逾 80 家 myfone 門市，帶領消費者體驗聲控啟動台灣大旗下 APP 應用的智慧語音服務後，與 Google 再次展開合作關係，台灣大更成為 Google 原生手機在台灣上市以來，首家合作的實體通路夥伴。

Pixel 4 系列新機中，5.7 吋的 Pixel 4 售價約 2.46 萬元、Pixel 4 XL 售價約 2.95 萬元，預計今年底上市的 Nest Mini 智慧音箱，將整合 Google 助理、支援繁體中文，提供台灣人的語言使用習慣，售價約 1785 元。

優惠方面，台灣大指出，新機搭配指定專案購機價，可享上網與網內語音雙飽，網外最高 1300 分鐘免費，指定時間內購買還享有首購禮，包括原廠殼套、Google Play 折抵金 900 元、myBook 雜誌樂讀包 3 個月及 Google 原廠再加碼送雲端硬碟方案 Google One (100GB)3 個月等。