不認為將經濟衰退? 小摩執行長：消費者仍有在消費

數據顯示，美國 9 月份 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 47.8，創下 2009 年以來新低，市場憂心這是美國經濟衰退的徵兆。然而，小摩執行長 Jamie Dimon 表示，儘管美中貿易戰正在壓制企業情緒，但消費者仍在消費。

再加上美國與中國之間的貿易戰持續延燒，且在先前，美國聯準會 (Fed) 明尼亞波里斯分行總裁 Neel Kashkari 曾表示，貿易戰對於美國經濟的衝擊不僅僅是關稅所造成的成本增加，同時也抑制了企業和家庭的支出從而使經濟放緩。有不少市場人士也提出了類似的看法。

藍：S&P500 實際資本支出 紅：S&P500 預估 EPS 圖片：Yardeni Research

然而，Jamie Dimon 表示，儘管地緣政治情勢正在削弱市場信心，但美國消費者的表現還不錯。現在就認為貿易緊張局勢將導致經濟衰退似乎還為時過早。

摩根大通 (JPM-US) 第三季的財報獲利與營收年增 8%，皆優於分析師預期，小摩龐大的零售銀行業務也很強勢，該銀行在個人存款和貸款業務方面取得了可觀的收益。儘管央行降息使得銀行的利潤率降低，但 Dimon 指出，美聯準會的降息也有助於「推動抵押貸款、汽車貸款和信用卡等消費和交易」。小摩的季度債券交易營收穩健成長。

美中之間的貿易戰似乎也沒有損害到小摩收購上海的上投摩根基金管理有限公司 (CIFM) 控股權計畫，小摩原本即持有該公司 49% 的股份。小摩在 8 月份贏得了競標，獲得了 CIFM 額外 2% 的股權，股權正式過半來到 51%，取得實質經營權。

此次收購仍需獲得美國和中國監管機構的批准。不過，Dimon 表示，儘管圍繞著貿易戰的憂慮，他仍然有信心達成協議。不過他也承認，隨著美中貿易談判持續，一切都可能改變。