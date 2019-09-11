小摩執行長：正在為美國的負利率風險做準備

正值市場猜測各國負利率浪潮將會向美國襲來之際，小摩執行長 Jamie Dimon 在週二 (10 日) 表示，他們正在為這個可能性做出準備。

「我並不認為美國會出現負利率的情況，但是我們正在考慮要如何做好準備，這只是正常的風險管理過程。」Dimon 在紐約的一場會議中表示。

此外，他也說道：「顯然，你必須去考慮這些利率的長期影響。但是這方面很難，有些企業根本沒有影響，有一些企業的獲利被榨取，但你可以做的卻很少。」

Dimon 也承認，美國降息使他感到驚訝。在去年，他表示利率應該上升，10 年期公債的殖利率可能達到 4%。

由於擔心全球經濟放緩以及美國聯準會降息影響，投資者紛紛湧入美國公債，殖利率在上個月一度跌到 1.44%。本週二，10 年期國債殖利率為 1.69%，低於年初的 2.68%。目前，德國等主要國家的基準債券收益率為負。

Dimon 表示，隨著利率下降，銀行可以通過削減成本，並向客戶收取更多的帳戶費用，來彌補利率下降所受到的利潤損失。

在先前，素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 曾表示，投資者正「慢慢地在接受，債券市場衰退的信號已經顯示了相當長的一段時間。」

美國 2 年期和 10 年期公債殖利率曲線自 2007 年 6 月以來首次出現倒掛，10 年期公債殖利率跌至 1.574%，創三年來新低，表明投資者對於經濟衰退的趨勢更加擔憂。