英國9月CPI增長1.7%低於預期 降息可能性升

英國國家統計局 (OSN) 週三 (16 日) 公布 9 月通膨數據，CPI 增長維持在 1.7%，低於 FactSet 經濟學家預期的 1.8%，處三年低點。儘管燃油價格、二手車和能源價格下跌，但家具、家用電器和住宿價格卻有所上漲。

英國 9 扣除油價等波動較大因子的核心通膨率 (Core CPI) ，則從上個月的 1.5%，升至本月的 1.7%。

英國 9 月 CPI 年增率 圖片：tradingeconomics

根據 OSN 發布數據，9 月價格下行壓力主要來自汽車燃料價格、二手車以及國內能源費用。不過，聖誕假期銷售季推升電玩、家具以及電器產品的銷售價格，得以將物價增長維持於央行設定的 2% 目標水平。

不過，英國央行預計的 2% 目標水平是建立在有序脫歐的基礎上，市場認為，無協議脫歐可能引發關稅問題導致英鎊貶值，促使通膨率飆升。

英國央行貨幣政策委員會委員 Gertjan Vliegheul 此前表示， 若英國未能於 10 月 31 日與歐盟達成脫歐協議，將需要進一步實施貨幣刺激政策，既使雙方順利達成協議，有鑑於近年來全球經濟增長放緩，近期幾乎沒有加息的理由。

外界預期，在整體通膨增長未見起色，加上本週稍早數據顯示英國勞動力市場正走向疲軟，可能推動英國央行官員朝向鴿派傾斜。

截至台灣時間 16 日下午 6 時許，英鎊兌美元下滑 0.23%，暫報 1.2756 美元。