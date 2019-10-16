川普：「川習會」之前 我可能不會與中國簽署任何協議

美國總統川普 (Donald Trump) 週三 (16 日) 在白宮召開記者會表示，在與中國國家主席習近平再次舉行「川習會」之前，他預期不會與中國簽署任何貿易協議，目前美、中二國規劃，本次「川習會」將在 11 月 16、17 日於智利舉辦的 APEC 論壇上登場。

此前上週五 (12 日) 美國總統川普宣布，美國與中國達成極具實質性的「第一階段」協議，內容涉及智慧財產權、金融服務開放，以及大量美農產品採購，美方也相應暫停下週對中國商品上調關稅。

而在川普宣布美中達成第一階段協議之後，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 也宣布，美國將不會在下週對中國進口商品上調關稅稅率，同時梅努欽還加碼提到，美方將考慮撤銷中國列為「匯率操縱國」的決定。

但近幾日貿易戰氛圍卻再度峰迴路轉，據《彭博社》週二 (15 日) 引述知情人士報導，其實中國是有條件增購美國農產，中國的態度是，只有川普收回從 2018 年 3 月貿易戰開打以來所加徵的各項關稅，中國才會加碼購買美國農產品。

市場經濟學家分析，目前貿易戰的真實情況可能仍是難以分辨，因美、中雙方仍在進行「大國博弈」當中，估計只要雙方文本協議尚未簽署，一切可能都還很難說得準。

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