瑞昱營運發威 今年將賺逾1個股本

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 第 4 季受惠第 2 代 TWS(真無線藍芽耳機) 晶片放量出貨，加上中國移動標案持續挹注營收，雙動能加持下，淡季效應減低，法人看好，瑞昱第 4 季營收約較第 3 季小幅下滑，全年仍可順利創高，獲利也將賺進一個股本。

法人指出，瑞昱第 2 代 TWS 晶片自 9 月推出後，銷售單價已回升 30-50%，且客戶皆為品牌廠，價格受壓情況減低，第 4 季消費型節日眾多，有助 TWS 出貨增溫。

此外，市場傳蘋果第 3 代 AirPods 將使用 Hybrid ANC(混和式降噪)，中國品牌廠為有效搶得市場先機，將採用瑞昱新款整合 ANC 的系統單晶片。

法人認為，隨著東京奧運 2020 登場，瑞昱的 8K 影像解碼與處理晶片，加上原先既有的 4K 電視系統單晶片，出貨表現看俏，預計明年第 1 季可開始放量出貨。

至於 WiFi 6 產品，瑞昱預計第 4 季推出晶片，但由於初期將以公共場所的基礎建設為主，量較目前已成熟的 WiFi 晶片少，預估明年將不會有太多營收貢獻。

整體而言，瑞昱第 4 季在雙動能加持下，淡季效應減低，法人看好，瑞昱前 3 季合計營收已達 440.59 億元，第 4 季營收季減幅 5 % 內，全年營收將逼近 600 億元大關，年增 3 成，再寫新高，獲利也將隨之上揚，可望超越 1 個股本。