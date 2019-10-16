乾杯麻辣鍋客單價上看1500元 延長營業時間衝業績

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (16) 日在微風信義開出全新和牛麻辣鍋品牌「麻辣 45」，乾杯董事長平出莊司表示，麻辣 45 客單價上看 1500 元、並營業到宵夜時段，挹注業績可期，而食材使用為現有的牛油，也有助拉升毛利表現，若反應不錯，接下來將會繼續展店。

平出莊司表示，麻辣 45 選擇先開在台北百貨一級激戰區信義區，看好此區消費者求新求變，對新品牌接受度更高，而為迎合此區年輕消費客群需求，12 月起營業時間將延長至凌晨 2 點，搶攻宵夜市場，設定平均客單價落在 1200-1500 元。

平出莊司進一步說明，目前每個月約進口和牛 21 噸，會產生牛油約 4 噸，過去牛油販售給其他餐飲業，未來除了販售，也將提供麻辣鍋使用，有助拉升毛利率，目前也在洽談和牛供應商因應後續展店的牛油需求。

除開新品牌，乾杯預計本季將在中國開出一家老乾杯與一家乾杯，至年底中國總店數估將達 13 家，年增 7 家。

展望明年，乾杯認為，成長動能還是在中國，上海和深圳也有展店空間，同時，評估走向中國二線城市。

不過，除了兩岸市場，乾杯坦言，海外評估如香港美國和英國，因為當地經濟因素不確定性高，暫採觀望態度，至於長期在全球發展方向還是不變。

此次乾杯開出火鍋品牌，主要是看好台灣火鍋市場產值 1 年達 300 億元，其中麻辣火鍋占比逾 20%，且產品及價格帶同質性極高，平出莊司希望瞄準以和牛切入麻利鍋市場的缺口，並在和牛事業體上展開全新形式。