〈瑞昱法說〉謹慎應對關稅變化 維持2025年穩定成長目標
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-30 18:15
IC 設計廠瑞昱 (2379-TW) 今 (30) 日召開法說會，副總經理暨發言人黃依瑋指出，面對全球貿易局勢變化和美國關稅問題，公司對 2025 年下半年市場展望持謹慎態度，但仍維持 2025 年穩定成長的目標。
黃依瑋提到，因應地緣政治緊張和關稅不確定性，瑞昱已採取多項策略措施，包括多元化晶圓代工和封測夥伴關係以提高供應鏈韌性、強化法規遵循團隊、與客戶保持密切聯繫定期審視供需預測，並擴大市場及客戶覆蓋範圍實現均衡客戶基礎。
展望 2025 年全球 PC 市場，黃依瑋表示，第一季 PC 出貨量年增 4.9% 達 6320 萬台，但瑞昱認為這增長可能是暫時性的，若關稅全面生效且庫存水平正常化，PC 需求預計在 2025 年下半年可能放緩甚至收縮。
而依據 IDC 二月最新預測，2025 年全年 PC 出貨量將較 2024 年增加 3.7% 達 2.73 億台，但黃依瑋表示，考慮到不確定性，2025 年全年 PC 出貨增長可能最多持平，甚至可能下滑。
在網絡市場方面，瑞昱觀察到第一季網絡市場區段保持穩定，地區間增長和基礎設施投資有所差異。先前集中在中國的 10G XGPON 招標項目已開始在中國以外地區獲得關注，中國的 FTTR 部署持續穩定擴張。
在 Wi-Fi 7 方面，瑞昱預計 2025 年 PC 市場 Wi-Fi 7 滲透率將超過 10%，2026 年有望超過 20%。路由器方面，由於運營商延遲採用和消費者興趣降低，Wi-Fi 7 滲透率預計較低，主要運營商如中國電信似乎仍在使用 Wi-Fi 6。
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