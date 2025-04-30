〈瑞昱法說〉謹慎應對關稅變化 維持2025年穩定成長目標

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-30 18:15

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IC 設計廠瑞昱 (2379-TW) 今 (30) 日召開法說會，副總經理暨發言人黃依瑋指出，面對全球貿易局勢變化和美國關稅問題，公司對 2025 年下半年市場展望持謹慎態度，但仍維持 2025 年穩定成長的目標。

黃依瑋提到，因應地緣政治緊張和關稅不確定性，瑞昱已採取多項策略措施，包括多元化晶圓代工和封測夥伴關係以提高供應鏈韌性、強化法規遵循團隊、與客戶保持密切聯繫定期審視供需預測，並擴大市場及客戶覆蓋範圍實現均衡客戶基礎。

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展望 2025 年全球 PC 市場，黃依瑋表示，第一季 PC 出貨量年增 4.9% 達 6320 萬台，但瑞昱認為這增長可能是暫時性的，若關稅全面生效且庫存水平正常化，PC 需求預計在 2025 年下半年可能放緩甚至收縮。

而依據 IDC 二月最新預測，2025 年全年 PC 出貨量將較 2024 年增加 3.7% 達 2.73 億台，但黃依瑋表示，考慮到不確定性，2025 年全年 PC 出貨增長可能最多持平，甚至可能下滑。

在網絡市場方面，瑞昱觀察到第一季網絡市場區段保持穩定，地區間增長和基礎設施投資有所差異。先前集中在中國的 10G XGPON 招標項目已開始在中國以外地區獲得關注，中國的 FTTR 部署持續穩定擴張。