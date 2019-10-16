〈旭暉將上市〉看好OLED未來需求 最快11月下旬掛牌上市

旭暉應材 (6698-TW) 今 (17) 日舉辦上市前業績發表會，董事長趙勤孝表示，旭暉可同時提供 OLED 面板所需的精密金屬遮罩產品、OLED 面板精密洗淨、再生處理服務廠，預期未來隨著中國 OLED 市場發展，包含手機、穿戴等應用產品需求成長，營運表現可期，預計 11 月下旬掛牌上市。

趙勤孝表示，OLED 具自發光、廣視角、高對比等優點，加上蘋果 2017 年推出 OLED 面板手機，帶動其他品牌加速跟進，隨著近年來全球 OLED 面板產業市場規模開始出現顯著成長，OLED 取代 LCD 的長期趨勢不會改變。

根據研究機構調查，今年全球 OLED 面板銷售額約 287 億美元 (約新台幣 8797 億元)，2021 年銷售金額將達 475 億美元 (約新台幣 1.45 兆元)，年複合成長率 29%，預估 OLED 面板在手機滲透率最快 2020-2021 年就會超越 LCD，在筆記型電腦、平板電腦、電視、VR、智能家居應用等滲透率也將逐步提升。

展望未來，趙勤孝表示，目前中國 OLED 面板產業呈現高速發展，包含京東方、天馬、華星、維信諾、和輝及信利等面板廠，也有 6 代 OLED 面板廠正在建廠中，預計今年底陸續完工，估到 2021 年中國將有 10 座 OLED 6 代線面板廠，隨新世代產線陸續量產，可望提升對精密金屬遮罩需求。

旭暉應材成立於 2007 年，資本額新台幣 6.03 億元，主要從事金屬遮罩製造、面板設備暨其零組件之精密洗淨及再生處理服務，其中金屬遮罩主要應用於 OLED 面板蒸鍍製程之耗材，而精密洗淨及再生處理主要提供金屬遮罩、面板設備及其零件清洗及再生處理服務。

旭暉 9 月營收 5246.6 萬元，月減 44.05%、年增 8.94%，累計今年前 9 月營收 6.68 億元，年增 42.78%，第 3 季營收 2.15 億元，季減 12.25%、年增 28.04%，今年上半年營收 4.52 億元，毛利率 44%，每股純益 1.85 元。