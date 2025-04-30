〈瑞昱法說〉Q1賺47.6億元年增逾5成 EPS 9.28元 客戶提前拉貨業績走俏

IC 設計廠瑞昱今 (30) 日召開法說會，並同步公告第一季財報，稅後純益 47.6 億元，季增 40.0%，年增 52.1%，每股純益 9.28 元；瑞昱副總經理黃依瑋表示，第一季營收成長，主要受惠於客戶在第一季進行庫存補充，以及為因應市場不確定性而提前下單增加庫存。