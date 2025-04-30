〈瑞昱法說〉Q1賺47.6億元年增逾5成 EPS 9.28元 客戶提前拉貨業績走俏
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-30 17:54
IC 設計廠瑞昱今 (30) 日召開法說會，並同步公告第一季財報，稅後純益 47.6 億元，季增 40.0%，年增 52.1%，每股純益 9.28 元；瑞昱副總經理黃依瑋表示，第一季營收成長，主要受惠於客戶在第一季進行庫存補充，以及為因應市場不確定性而提前下單增加庫存。
瑞昱 2025 年第一季營收 350.2 億元，季增 32.9%，年增 36.7%；毛利率 51.6%，季增 3.3 個百分點，年增 0.8 個百分點；營業利益 49.0 億元，季增 70.3%，年增 78.8%；營益率 14.0%，季增 3.1 個百分點，年增 3.3 個百分點；稅後淨利 47.6 億元，季增 40.0%，年增 52.1%，每股純益 9.28 元。
瑞昱產品營收占比部分，PC 與非 PC 營收比重達 36：64；黃依瑋指出，第一季 PC 相關業務包含編解碼器、乙太網路及網路攝影機等產品表現優異，成長幅度超越公司平均水準，。
黃依瑋提到，汽車市場表現亮眼，乙太網路需求大幅攀升，主因中國汽車業積極布局智能化。一家中國主要車廠於今年二月宣布將智能 ADAS 系統導入所有主流車款，帶動市場對車用乙太網路的強勁需求，成為瑞昱第一季業績成長動能之一。
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