免稅天堂BVI實質經濟細則拍板 設籍境外企業須在明年底前完成申報

有免稅天堂之稱的英屬 BVI 國際稅務局日前公布經濟實質新規的細則，會計師提醒，目前在 BVI 設立登記的企業，必須在 2020 年底前完成申報程序，且公司必須從今年 6 月 30 日起達到經濟實質標準。

純控股公司部分，根據 BVI 日前公布的實行細則，拍定純控股公司，不必提供收入、支出及管理人員等資料，只要提供 BVI 公司相關人員與處所等資訊即可。

KPMG 安侯建業稅務投資部協理任之恒表示，根據剛出爐的實行細則，現存公司的申報年度，是從今年 6 月 30 日起始後一年內，如果公司沒有主動通知 BVI 當局變更，則申報年度起始日則從今年 6 月 30 日起算，直到翌年 6 月 29 日止，同時須在當年度結束後 6 個月內，也就是 2020 年底前完成申報。

至於純控股公司，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執行副總林棠妮表示，純控股業務的公司無須提供收入、支出及管理人員等資料，但要提供 BVI 公司相關人員與處所訊息。

林棠妮指出，BVI 放寬控股公司可免申報財務資料，解決申報與財政年度不一的疑慮，但要注意的事，對於有從事其他業務的 BVI 公司而言，目前仍未給予豁免權，因此仍需考量申報年度的影響。

安永聯合會計師事務所認為，新出爐的施行細則除闡明先前草案不足之處，並規範 BVI 針對經濟實質法案本法說明立場與必備法律文件，讓企業有遵循依據。

安永提醒，在實質經濟細則出爐後，日後企業如果無法滿足經濟實質法案者，將面臨歐盟防禦性措施 (Defensive measures) 相關制裁，企業不得不慎，建議企業除根據施行細則重新檢視、考量所設立的 BVI 個體是否能夠滿足經濟實質法案要求外，也要思考是否將境外控股架構移至租稅協定網路完善國家，並在當地滿足最低實質營運，降低衝擊。

勤業眾信聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉表示，BVI 施行細則並非最終版，預期當地主管機關仍將不定期更新。

至於原預定在 10 月發布的開曼群島施行細則 3.0，因草案尚待 OECD 審議，發布日期仍待定，勤業眾信建議，受該法案影響的公司應儘早諮詢專業機構，就現階段法令明確的部份進行個體分析及相關因應措施評估，並持續關注後續法令動態，才能即時調整因應對策。