彭博：中國同意大買美國農產品？條件是美國收回加徵關稅

上週美國總統川普報喜，宣稱中美貿易談判取得突破，中國已經同意加大力度購買美國農產品。但據《彭博社》週二 (15 日) 引述知情人士報導，其實中國是有條件增購美國農產品。

上週末，美中貿易談判傳出好消息，川普在 11 日宣布，雙方達成了極具實質性的第一階段協議，內容與美國一直強烈要求的智慧財產權、金融服務開放等相關，美國暫停原本預計本週將上調的 2500 億美元商品關稅，而中方同意取消農業關稅，大量採購美國農產品。

但據知情人士表示，中國的態度是，只有川普收回從 2018 年 3 月貿易戰開打以來所加徵的各項關稅，中國才會加碼購買美國農產品。

美國財長梅努欽所發表的談話也顯示，等待中美第一階段的貿易協議完成後，美財政部將會考慮不再將中國列入匯率操縱國名單中。

目前美中雙方僅針對第一階段貿易協議的綱要達成共識，正式文件尚未出爐。如果一切順利，兩國最快在 11 月就能簽署第一階段協議。

不過有觀察家認為，雖然目前階段達成共識，但整體情況仍有可能生變。

投資銀行摩根士丹利即指出，美中後續仍有可能面臨另一輪關稅上調風險，而高盛則認為，原訂於 12 月實施的關稅上調計畫，有可能延到明年初發生。

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