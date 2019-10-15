英國失業率自40年低點回升 職位空缺觸兩年新低

自英國脫歐危機升級後，對英國經濟造成的威脅似乎進一步蔓延至勞動力市場。

英國國家統計局 (ONS) 週二 (15 日) 發布數據顯示，截至 10 月份的三個月中，英國就業人數下滑 5.6 萬人，失業人數增加 2.2 萬人，失業率進一步提高至 3.9%。

截至 10 月的前三個月，英國失業率上升至 3.9%，自 40 年低位回升 (圖：英國國家統計局)

另外，職位空缺率也出現下滑。2019 年 7 月至 9 月，英國約有有 81.3 萬個職位空缺，較上季減少 1.1 萬個，為 2017 年秋季以來最低水平。

根據 ONS 估計，英國總體經濟活動中，平均每 100 名僱員就有 2.7 個工作職缺，其中，空缺率最高的行業是住宿和餐飲服務部門，每 100 個僱員職位有 4.2 個職位空缺；空缺率最低的部門則是供水、污水垃圾處理部門，每 100 名僱員有 1.5 個職位空缺。

不含獎金的工資增幅放緩至 3.8%，總體工資增幅為 1.9%，工資增長率依舊遠高於通貨膨脹。

這些數字進一步證明，在英國脫歐情勢與全球經濟增長放緩的衝擊下，對英國經濟造成壓力，企業主因此變得更謹慎。

而隨著英國脫歐期限將至，英國預算責任辦公室 (OBR) 也預期，若英國在無協議的情況下脫歐，預估經濟增長將在 2020 年下跌 3% 至負區間，恐引發經濟衰退。