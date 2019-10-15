南韓為自駕車與飛天車發展 訂下明確時程表

《韓聯社》報導，南韓政府在週二 (15 日) 公布了該國未來的汽車產業發展戰略，根據規劃內容，計畫在 2025 年將推出可在空中飛行的汽車。而到了 2027 年時，無須駕駛的自駕車也將在南韓的主要道路上安全行駛。此外，到了 2030 年時，南韓國內銷售的新車當中，每 3 輛就有 1 輛會是電動車 (EV) 或是燃料電池車 (FCV)。

現代汽車的電動車 KONA (圖片：AFP)

南韓的汽車製造廠，計畫在今後 10 年投入 60 兆韓元，來為將來的汽車產業變革做準備。而南韓政府也會在相關制度與基礎建設方面來作出準備，以作為該國未來汽車產業發展的後盾。

南韓產業通商資源部長官成允模在 15 日的記者會上表示，「南韓作為全球第 7 大的汽車生產強國，汽車產業將因為轉換至未來的汽車而大步躍進，也將強化整體產業的革新動能」。

而南韓政府也明確的提出了三項戰略：

透過節能車的技術提升，還有在南韓國內的加速普及，積極的在全球市場佈局。 在 2024 年前，完成與完全自動駕駛有關的制度，還有在主要道路上的相關基礎建設。 以民間的 60 兆韓元投資為基石，迅速的轉換到開放型的未來汽車生態系統。

到了 2030 年，在一般車輛、巴士，還有小型卡車等，將會在所有車型推出節能車款。在南韓國內的新車當中，目標將節能車的比例拉抬到 33% 水準。燃料電池車的加氣站，計畫在 2030 年前擴大至 660 處。電動車的充電樁，也計畫在 2025 年前跨大到 1 萬 5000 處。而南韓 2019 年的電動車與燃料電池車銷售比例則為 2.6%。

為了在自駕車市場取得領先地位，原本 Level 4 自駕車在 2030 年於南韓進行商用化的目標，也決定推前至 2027 年。如果實現的話，南韓將是全球首個達成 Level 4 自駕車商用化目標的國家。

另外到了 2025 年時，可在天上飛行的汽車也將進入實用階段。而為了完成這項目標，在法規方面也須更加完備。而南韓在相關車用電子的廠商比例，到了 2030 年時，也打算從今年 2019 年的 4% 拉高到 20% 水準。