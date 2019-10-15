電視換機潮來了？IHS Markit宣布上修8K電視出貨預期

調研機構 IHS Markit 宣布，上修 2019 年 8K 液晶電視出貨量的預估值，從此前第一季預估的 34.7 萬台，上修 12.9% 至 38.7 萬台。

IHS Markit 表示，在換機潮的帶動下，三星顯示器可望大幅提高 8K 液晶電視的出貨量，因此上修了 8K 電視的出貨預期，IHS Markit 預計，三星顯示器今年將出貨 312200 台，比最初的預期高出 19.5%，佔全球總出貨量的 83.6%。

IHS Markit 將三星顯示器出貨量增加，歸因於三星對 8K 電視的擴展策略，三星目前已推出了各種尺寸的產品，包括 9 月在 2019 年 IFA 上發布的 55 吋 8K OELD 電視。

除了三星顯示器，台灣顯示器廠商友達光電 (2409-TW) 也預計將出貨 67000 台 8K 液晶電視面板，比先前的預測的 21700 台多了三倍以上，而 LGD 預計僅將出貨 10000 台，比先前預測的 26000 台要少。

此外，IHS Markit 認為，目前中國 8K 電視廠商的削價戰對整體市場來說，影響仍屬正向，因為 TCL、創維、海信和 Kokca 等中國公司也在 2019 年的 IFA 中，引發了 8K 電視的搶購熱潮。